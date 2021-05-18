/631431/مايسة-عطوة-مصر-دائما-تدعم-السودان-في-المواقف-الصعبة-والمحن-التي-تمر-بها

أشادت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، التي تؤكد دائما على التزام مصر الراسخ بمواصلة دعم الأشقاء في السودان لتحقيق الاستقرار والتنمية التي يستحقها الشعب السوداني، ويأتي ذلك في إطار أولوياتها الوطنية.

مايسة عطوة: العلاقات المصرية السودانية تاريخية

وأكدت مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، أن العلاقات بين مصر والسودان علاقات تاريخية أزليه وتربطهما مصالح مشتركة واحدة، مشيرة إلى انه لايمكن لاحد ان ينكر حجم الدعم السياسي القوى لتدعيم هذه العلاقات كما أن هناك تفاهم ورؤية موحدة على مستوى عالي في القضايا التي تهم البلدين.

مايسة عطوة: مصر دائمًا تقف مع السودان فى المواقف الصعبة

واشارت عضو مجلس النواب، مايسة عطوة، إلى أن حديث الرئيس السيسي في مؤتمر باريس لدعم المرحلة الانتقالية في السودان، يؤكد بشكل كامل على جني الدولتين الكثير من الثمار خلال الفترة المقبلة، في كافة المجالات، مضيفة أن مصر دائما تقف مع السودان في المواقف الصعبة والمحن التي تمر بها في كافة التوقيتات.

هذا ويشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، رفقة وفد من الوزراء، فى المؤتمر المنعقد بباريس، والذى يتعلق بدعم المرحلة الانتقالية فى السودان، والمشاركة فى قمة تمويل الاقتصاديات الإفريقية.