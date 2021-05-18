/631433/محمد-شريف-التتويج-بدوري-الأبطال-هدفنا-الوحيد-وسنقاتل-أمام-صن-داونز

أكد محمد شريف مهاجم النادي الأهلي أن فريقه أمامه مواجهة صعبة أمام صن داونز بطل جنوب إفريقيا في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا والتي تقام يوم٢٢ مايو الجاري، مشيرا إلى أن الفريق يسعى إلى التأهل إلى الدور نصف النهائي من بريتوريا.

وقال مهاجم الأهلي إن جميع اللاعبين لديهم هدف محدد، وهو حسم الصعود إلى دور نصف النهائي من جنوب إفريقيا، وتقديم مباراة قوية تليق باسم وتاريخ النادي الأهلي.

وأضاف شريف: «الفوز على صن داونز في القاهرة خطوة مهمة، ولكن الأهلي لم يتأهل إلى الدور النصف النهائي، هناك شوط ثانٍ في جنوب إفريقيا، ونحن على درجة عالية من الاستعداد والتركيز لحسم التأهل في مواجهة السبت المقبل». وأكمل مهاجم الأهلي: «نتطلع لتحقيق نتيجة إيجابية في بريتوريا، ونسعى بكل قوة من أجل تحقيق ذلك.. الجهاز الفني واللاعبون بذلوا مجهودا كبيرا في التحضير لمواجهة صن داونز والتي جاءت بعد فترة من الضغط؛ بسبب توالي المباريات، ولكن هذا هو قدر الأهلي، وأي لاعب يشارك مع الفريق قادر على تحمل المسؤولية وتحمل الضغوط مهما بلغت شدتها».

وواصل شريف: «الفترة الماضية شارك الأهلي في كأس العالم للأندية، ثم منافسات الدوري، وهناك مباراة على كأس السوبر الإفريقي، والآن لا حديث يعلو فوق مباراة صن داونز بطل جنوب إفريقيا التي يسعى خلالها الأهلي إلى حسم تأهله إلى الدور النصف النهائي في دوري الأبطال».

وشدد شريف، على أن صن داونز لا يحتاج إلى الحديث عنه، فتاريخه في السنوات الأخيرة يؤكد أنه فريق يستحق الاحترام، وبصفة عامة عندما يصل فريق إلى دور ربع النهائي في بطولة بحجم دوري أبطال إفريقيا، فمن المؤكد أنه فريق مميز ويمتلك المقومات والعناصر الجيدة.

وأشار مهاجم الأهلي، إلى أن الفريق دائما ما يكون في تحدٍ جديد في كل مباراة يشارك بها، وكل بطولة يكون متواجد فيها، والفوز دائما ما يكون الهدف الأول الذي يسعى إليه الفريق على مدار الأجيال المتعاقبة على النادي والتي ارتدت قميص الأهلي.

شريف يحلم بالتتويج

وقال شريف، إنه يتطلع بشكل شخصي لكتابة تاريخ مع الأهلي من خلال الفوز بالألقاب والبطولات، وهذه الرغبة هي حلم مشترك لجميع اللاعبين المتواجدين مع الفريق.

وأضاف: «ثقة الجهاز الفني والجماهير بكل تأكيد دافع قوي بالنسبة لي؛ لبذل مجهود إضافي من أجل إسعاد الجماهير وتنفيذ تعليمات الجهاز في المباريات التي أشارك فيها، وهدفنا واحد نسعى إلى الوصول إليه، ورغبتنا مشتركة في الوصول بالأهلي دائما إلى الفوز والتواجد على منصات التتويج.

واختتم محمد شريف تصريحاته بالتأكيد على أنه يسعى بكل قوة من أجل إسعاد جماهير الأهلي، التي تعد السند الحقيقي والداعم القوي للفريق.

وكانت بعثة الاهلي قد وصلت بريتوريا منذ قليل استعدادا لملاقاة صن داونز يوم السبت المقبل في إياب ربع نهائي دوري ابطال إفريقيا.