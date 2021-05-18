/631437/عفاف-زهران-مصر-الداعم-الأول-للقضية-الفلسطينية-ولابد-من-وقف-العدوان

قالت النائبة عفاف زهران، إن الموقف المصري تجاه الأزمة الحالية فيما يتعلق بشأن الاشتباكات فى فلسطينيين وقوات الاحتلال الاسرائيلي في حي الشخ جراح بالقدس ثابت، يعكس أهمية دور مصر في القضية الفلسطينية، والذى يعبر عن كونها الداعم الأول والرئيسي لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وتحديد دولته وفرض سيادته عليها.

عفاف زهران: مصر اتخذت موقف داعم للقضية الفلسطينية

وأكدت عضو مجلس النواب، عفاف زهران، أنه قد اتخذت الخارجية المصرية موقف الداعم لحق الفلسطينيين في إيقاف مشروعات الاستيطان في القدس حين ألقت بيانها الواضح والرافض للاعتداءات الاسرائيلية على المسجد الأقصى، واعتبار محاولات إخلاء حي الشيخ جراح بالقدس من الفلسطينين ممارسات غير قانونية، ويجب التوقف عنها، كما نشطت الدبلوماسية المصرية في اتصالات مكثفة اقليميًا ودوليًا بهدف وقف القصف وعقد هدنة بين الطرفين.

عفاف زهران: مصر سارعت إلى التهدئة

وقالت عضو مجلس النواب، عفاف زهران، أنه ومع زيادة حدة الأزمة وتبادل استخدام القوة العسكرية غير المتكافئة بين اسرائيل وحركة حماس، سارعت مصر إلى الدعوة إلى التهدئة ووقف اطلاق النار من خلال ارسال وفود أمنية لغزة وتل أبيب، فضلا عن فتح معبر رفح وإرسال المواد الغذاية والطبية والاستعداد لاستقبال المصابين جراء القصف الإسرائيلي وعلاجهم بالمستشفيات المصرية. وهو موقف ليس بجديد على الدولة المصرية في واجبها التاريخي تجاه الشعب الفلسطيني.

وأثنت النائبة عفاف زهران، على موقف الأزهر الشريف من القضية الفلسطينية وتنديده للاعتداءات على المقدسات الدينية بشكل عام والمسجد الأقصى بشكل خاص، فضلا عن تخصيص خطبة الجمعة عن دعم حقوق الشعب الفلسطيني ورفض استخدام القوات الإسرائيلية القوة الغاشمة في قتل المدنيين والعزل من أبناء الشعب الفلسطيني.

وأشارت عضو مجلس النواب، عفاف زهران، إلى أنه قد ثبُت أن الموقف المصري لا يكيل الحقوق الفلسطينية بمكيالين أو يُخضعها للهوى، وأنه يرفض إراقة الدماء وترويع الآمنين مهما كانت الظروف.

وأختتمت:” الموقف المصرى الشعبي رافض دائمًا للاعتداءات الاسرائيلية، ودائم الدعم لحق الشعب الفلسطيني، وهذا العدوان الممارس لابد أن يتوقف فورًا”.