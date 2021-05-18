جدة - نرمين السيد - وتعقد لجنة الشئون المالية والاقتصادية، فى تمام الثالثة عصراً اجتماعاً برئاسة الدكتور هانى سرى الدين، وبحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط لاستكمال مناقشة مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2021 /2022. وبحضور الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، تعقد لجنة الشباب اجتماعين فى تمام الثانية ظهراً والثالثة ونصف عصراً برئاسة النائب عصام حجازى، رئيس اللجنة لمناقشة الإشكاليات المتعلقة باللوائح المنظمة للأندية الخاصة ومراكز التنمية الشبابية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اليوم.. وزيرا الشباب والتخطيط فى مجلس الشيوخ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.