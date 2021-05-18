إنفوجراف.. إجراءات مصر لتنشيط السياحة

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جدة - نرمين السيد - ويتضمن الإنفوجراف التالى إجراءات مصر لتنشيط السياحة:-
يذكر أن الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، اختتم أمس الإثنين، زيارته لإمارة دبى بدولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة فى الملتقى العربى للسياحة والسفر ATM 2021، والذى يستمر خلال الفترة من 16-19 مايو الجارى.
وعقد الوزير، مجموعة من اللقاءات الإعلامية مع ممثلى أبرز الصحف والقنوات التليفزيونية ووكالات الأنباء العربية والدولية، من بينها وكالة أنباء رويترز، والاسوشييتد بريس "AP"، ووكالة الأنباء الفرنسية "AFP"، وسكاى نيوز، وقناة العربية، وDubai one، وcnbc العربية، وشبكة أخبار CNN العالمية، وفوربز Forbes الأمريكية وغيرهم.
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