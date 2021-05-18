القوى العاملة تحمل صاحب عمل مصاريف علاج مصرى أصيب بإيطاليا

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية العامة بميلانو نجح فى تحمل صاحب عمل (جزار) تعويض عامل مصرى مصاريف علاجه كاملا خلال فترة علاجه دون اللجوء إلى الإجراءات القانونية.





وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، وفقا لبيان صحفى، أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالى بميلانو بمتابعة شكوى أحد العاملين المصريين لدى صاحب العمل الذى يعمل لديه، وذلك فى إطار متابعته على مدار الساعة يوميا أحوال العمالة المصرية فى دول العمل، من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالى للرد على أى استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم فى أى وقت، خاصة فى تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس كورونا، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتى قد تتأثر من بعض الإجراءات التى تتخذها بعض الدول فى هذا الخصوص.

وقال عزت عمران رئيس مكتب التمثيل العمالى بميلانو فى تقريره لوزير القوى العاملة، إن السفير إيهاب أبو سريع القنصل العام بميلانو تابع مع المكتب شكوى الشاب "رجب.أ. ع" من طلخا - محافظة الدقهلية والذى ظهر بفيديو على وسائل التواصل الاجتماعى يتظلم من أنه أثناء عمله فى محل جزارة وفرم اللحوم تم فقد أطراف أصابعه داخل المفرمة لوصولها للأجزاء الخاصة بفرم اللحوم، وأنه لم يحصل على حقوقه من صاحب العمل.

ولفت عزت عمران إلى أنه تدخل على الفور واتصل بالعامل والتقى به المكتب العمالى بالقنصلية للاطمئنان عليه والاستماع إلى شكواه وتم التواصل مع صاحب العمل الذى أبدى استعداده للحل الودى وتعويض العامل وتحمل مصاريف علاجه، وتم ترتيب لقاء بالمكتب بين الطرفين للوصول لحل ودى فى وجود شخصيات من الجالية المصرية.