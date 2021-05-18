صور.. رئيس الوزراء يتابع مشروعات تطوير الطريق الدائرى حول المنصورة

جدة - نرمين السيد - توجه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ووزيرا الإسكان، والنقل، ومحافظ الدقهلية، لمتابعة مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائرى حول المنصورة الرابط بين كوبرى الجامعة وكوبرى منية سندوب، كما تفقدوا أعمال إنشاء كوبرى علوى لربط طريق الكورنيش بالمنصورة بمحور طلخا.





جاء ذلك عقب زيارة رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، لمواقع العمل فى مشروع إنشاء طريق حر شرق الرياح التوفيقى من بنها إلى المنصورة.



وأثنى رئيس الوزراء على كل مشروعات الطرق والكبارى، التى يتم تنفيذها للتيسير على حركة المواطنين والبضائع، والتى تعد ركيزة أساسية للنهضة التنموية التى تقوم بها الدولة خلال هذه المرحلة، مؤكدا فى الوقت نفسه على ضرورة توجيه أقصى درجات الاهتمام لتقديم كل الخدمات للمواطنين بسهولة ويسر، وبذل الجهود الممكنة للتخلص من القمامة، ورفع المخلفات من الشوارع بمحافظة الدقهلية، حرصا على سلامة وصحة أهالينا بالمحافظة.



وأكد وزير النقل أن أعمال توسعة الطريق يتم تنفيذها بطول 4.5 كم مزدوج بعرض 9م بكل اتجاه ليصبح 14م بعدد 3 حارات مرورية بكل اتجاه، بالإضافة إلى إنشاء دورانين للخلف،عبارة عن منزل ومطلع لكوبرى الجامعة على النيل، منوها بأن تكلفة تنفيذ أعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائرى حول المنصورة، وإنشاء كوبرى علوى لربط طريق الكورنيش بالمنصورة بمحور طلخا تصل إلى 450 مليون جنيه، ومؤكدا أن هذه الأعمال ستُسهم فى تخفيف الحركة المرورية بين مدينتى المنصورة وطلخا.

كما تابع الدكتور مصطفى مدبولى ومرافقوه مشروع تطوير طريق المنصورة /جمصة "رافد جمصة" بطول 50 كم، وبتكلفة تبلغ مليار و268 مليون جنيه، واستمع إلى شرح من وزير النقل حول أعمال التطوير التى أشار إلى أنها تتضمن إنشاء حارة ثالثة، من خلال إقامة حائط ساند من الدبش بعد فك التكاسى المائلة لتوسيع الطريق مع الردم خلف التكاسى وتقوية الطريق الحالى، وتغطية كامل الطريق بطبقتى أسفلت مع تنفيذ الحواجز الخرسانية على جانبى الطريق وتوسعة الكبارى السطحية ليصبح 10.5 متر بكل اتجاه 3 حارات لكل اتجاه، موضحاً أن تنفيذ المشروع بلغت نسبته 96%، ومؤكداً أنه يتم تكثيف الأعمال لسرعة الانتهاء من أعمال التطوير فى الموعد المحدد الذى يوافق 30 يونيو المقبل.



كما أكد وزير النقل أنه يتم تأمين مواقع العمل باستخدام العلامات الإرشادية والإضاءة أثناء تطوير ورفع كفاءة الطريق، وكذلك اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا فى مواقع العمل، منوهاً للأهمية الكبيرة لهذا المشروع، نظرا لأنه يربط بين مدينتى المنصورة وجمصة والطريق الدولى الساحلى.



وفى ختام جولته بمشروعات الطرق والكبارى التى تنفذها وزارة النقل، تابع رئيس الوزراء ومرافقوه أعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق الدولى الساحلى "دمياط / جمصة / المنصورة الجديدة / بلطيم" بطول 90 كم، حيث أشار وزير النقل إلى أنه يتم تنفيذ أعمال رفع كفاءة الطريق بنفس القطاع العرضى الحالي، وذلك باستخدام تقنية إعادة التدوير بكامل العمق FDR وتقنية إعادة التدوير على البارد CIR كما يتم تطوير الطريق بإنشاء طريق خدمة خرسانى 2 حارة مرورية للنقل فى كل اتجاه.

كما أكد وزير النقل أنه جارٍ العمل على رفع كفاءة 7 قطاعات فى المسافة من مطروح حتى السلوم بطول 140 كم، وتكلفة 700 مليون جنيه، بالإضافة إلى إنشاء محور جديد جنوب الضبعة بطول 42 كم، وتكلفة مليار جنيه، مضيفا أنه سبق تطوير قطاعات الطريق بداية من قطاع من "الديبة" حتى كوبرى دمياط على النيل بطول 30 كم، بتكلفة 108 مليون جنيه، وتطوير القطاع من البرلس حتى رشيد بطول 60 كم، بتكلفة 220 مليون جنيه، وتطوير القطاع من كوبرى رشيد حتى تقاطع "طريق القاهرة - الإسكندرية" الصحراوى بطول 55 كم، بتكلفة 200 مليون جنيه، وتطوير القطاع من كوبرى 27 حتى سيدى كرير بطول 35 كم، وبتكلفة 120 مليون جنيه.



وفى الوقت نفسه، أشار وزير النقل إلى أنه يجرى حاليا تنفيذ خطة شاملة لتطوير الطريق الدولى الساحلى، الذى يبلغ طوله 780 كم من بورسعيد إلى السلوم، ليصبح 5 حارات بكل اتجاه، منها حارتان للرصف الخرسانى يخصص للشاحنات لمواجهة زيادة عدد الشاحنات على الطرق والحمولات الثقيلة باعتباره الطريق الرئيسى للموانئ البحرية المصرية على البحر المتوسط، وكذا المناطق الصناعية فى بورسعيد ودمياط الجديدة وجمصة ومطوبس بكفر الشيخ والمدن الجديدة مثل دمياط الجديدة والمنصورة الجديدة ورشيد الجديدة.