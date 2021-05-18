عاجل.. السيسى يغادر مقر إقامته للمشاركة فى قمة تمويل الاقتصاديات الإفريقية

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسى سيلقى الضوء خلال أعمال "قمة تمويل الاقتصاديات الإفريقية" على مختلف الموضوعات التى تهم الدول الإفريقية فيما يتعلق بأهمية تعزيز الجهود الدولية لتيسير اندماجها فى الاقتصاد العالمى، بما يساهم فى تحقيق نمو اقتصادى فى مواجهة تداعيات أزمة كورونا، وكذلك تيسير نقل التكنولوجيا للدول الإفريقية، ودفع حركة الاستثمار الأجنبى إليها.

يذكر أن الرئيس السيسى، التقى أمس الإثنين بنظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون بقصر الإليزيه، كما شارك الرئيس فى قمة باريس لدعم المرحلة الانتقالية فى السودان، والتقى عدد من الزعماء المشاركين فى القمة.

وأقام الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، فى المساء، مأدبة عشاء بقصر الإليزيه، تكريما للرئيس عبدالفتاح السيسى والزعماء المشاركين فى مؤتمر دعم المرحلة الانتقالية فى السودان.