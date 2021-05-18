تعيين 1.126 شابا من بينهم 8 من ذوى الهمم بالدقهلية

جدة - نرمين السيد - أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة الدقهلية بتعيين 1.126 شابًا من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، منهم 8 من ذوى الهمم والعزيمة، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذين بلغوا 3.368 شابًا منهم 37 من ذوى القدرات، وتوفير 45 فرصة عمل .





وأوضح سعفان، أن المديرية قامت بصرف منح رعاية اجتماعية وصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بواقع 22 ألف جنيه رعاية إجتماعية لـ7 عمال، و4.000 جنيه لـ2 آخرين رعاية صحية، فضلاً عن تسجيل 55 عاملاً جديدًا للمنظومة واستصدار كارنيهات لهم.

وقال أحمد القللى مدير المديرية، فى تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر إبريل الماضى، إن المديرية قامت بالتفتيش الدورى على 937 منشأة وتم القيام بـ32 حملة نهارية تفتيش شامل من خلال مفتشى العمل، وعقد 5 ندوات توعية، بالإضافة إلى تلقى 148 شكوى عمالية تم تسوية 2 شكوى منها، وإحالة 29 شكوى منهم للقضاء وجهات أخرى، وما زالت 51 شكوى منها تحت البحث والدراسة.

أما عن مجال استخراج تراخيص عمل الأجانب استقبلت المديرية طلبات 7 فلسطينيين، وتجديد 3 تراخيص أخرى، واستخراج 971 شهادة قياس مستوى المهارة، وكارنيه مزاولة الحرفة.

وأوضح مدير المديرية، أنه فى مجال التدريب المهنى، انتهت المديرية من 8 دورات تدريبية فى مجال التدريب التحويلى لـ82 متدربًا، و2 دورة تدريبية فى وحدة التدريب المتنقلة الموجودة بإحدى قرى المحافظة لـ24 متدربًا ومتدربة.

وفى مجال التفتيش على المنشآت للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، تابعت المديرية التفتيش على 390 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالى.