عاجل.. السيسى وماكرون وملك الأردن يبحثون سبل وقف إطلاق النار فى غزة

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد التقى صباح اليوم بمقر إقامته بالعاصمة الفرنسية باريس مع أنطونيو كوستا، رئيس وزراء البرتغال.
وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسى أعرب عن تطلع مصر لمواصلة الارتقاء بالعلاقات الثنائية مع البرتغال وتفعيل أطر التعاون المشترك على جميع المستويات.
كما أشاد السيسى بالرئاسة البرتغالية الحالية للاتحاد الأوروبى، وجهودها فى دعم القضايا الإفريقية مثمنا التنسيق الوثيق بين البلدين الصديقين إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومؤكدا فى هذا الإطار أهمية استمرار وتعزيز آليات التشاور المنتظم والدورى بين البلدين.
من جانبه، عبر رئيس وزراء البرتغال عن تقدير بلاده لعلاقات الصداقة والتعاون الوثيقة التى تربط بين البلدين، ومؤكدا حرص البرتغال على تعزيز تلك العلاقات فى مختلف المجالات، ودعم الجهود التى تبذلها مصر من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، إذ باتت مصر بقيادة الرئيس السيسى مثال ونموذج ملهم للاستقرار وتحقيق التنمية يحتذى به فى الشرق الأوسط وإفريقيا.
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