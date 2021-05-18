إنفوجراف.. ضوابط امتحانات الإعدادية

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الانتهاء من وضع أسئلة امتحانات الصف الثالث الإعدادى، مؤكدة أن المديريات والإدارات التعليمية بدأت منذ فترة الاستعداد للامتحانات.





وشددت الوزارة، على أن امتحانات الشهادة الإعدادية ستبدأ فى شهر يونيو المقبل، وأن الامتحان يعقد منفصل لكل مادة وليس مجمعا كما حدث لصفوف النقل. ويتناول الإنفوجراف التالى ضوابط امتحانات الإعدادية:- وأكدت الوزارة، على توفير وسائل الأمان للطلاب لحمايتهم من فيروس كورونا، موضحة أن عدد الطلاب فى اللجنة لن يزيد عن 14 طالبا بحد أقصى.

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