مستشار رئيس الجمهورية: الرئيس السيسي يولي اهتماما بتصنيع اللقاحات دون النظر إلى...

أكد مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية الدكتور محمد عوض تاج الدين أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أولى اهتماما بتصنيع اللقاحات في مصر دون النظر إلى التكلفة أو الأرباح .

وقال مستشار الرئيس لشؤون الصحة - في تصريح خاص لبرنامج (صباح الخير يا مصر) بالقناة الأولى بالتلفزيون المصري - إن أزمة جائحة كورونا ـ التي غيرت وجه العالم اقتصاديا وسياسيا ـ أثبتت ضرورة وجود دعم قوي واعتماد على النفس .

وأضاف أن مصر لديها مراكز تستطيع تصنيع اللقاحات ضد فيروس كورونا، مؤكدا ضرورة توطين صناعة اللقاحات سواء تعبئة ثم تصنيعا ثم خلق المناخ العلمي والفني والمؤسسي .

وأشار إلى أن مصر تسعى في اتجاهين، الأول توفير اللقاحات بالكميات اللازمة لتطعيم أكبر عدد من المصريين، والثاني تصنيع اللقاحات وتصدير ما يفيض عن احتياجاتنا للدول التي تعاني من نقص اللقاحات ومنها إفريقيا .

وأكد أنه يتم حاليا إجراء مفاوضات لتصنيع اللقاحات سواء على المستوى الحكومي مع بعض الشركات أو على مستوى شركات القطاع الخاص الطبي.

وقال إن بعض الشركات أجرت تعاقدات تصنيع بعض أنواع اللقاحات، منها اللقاح الروسي تحت إشراف هيئة الدواء المصرية المنوطة بالرقابة والتأكيد على جودة وفاعلية قدر المؤسسات المعنية بتصنيع اللقاحات .

وأوضح أن الأزمة، التي يعاني منها العالم الآن هي استحواذ الدول المنتجة للقاحات على الكم الأعظم منها لمواطنيها، موضحا أن مؤسسة "كوفاكس" العالمية المنوط بها توفير اللقاحات تعاني من نقص في حوالي 250 بليون جرعة من المفترض توفيرها .

وقال مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة إن هناك فئات كثيرة تسعى إلى الحصول على اللقاح، موضحا أن الفئات المستهدفة في التطعيم بالقاح كورونا أولها الكوادر الطبية، وفئات الأمراض المزمنة ، وكبار السن أكثر من 60 عاما .