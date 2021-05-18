القوى العاملة تحمل صاحب عمل مصاريف علاج مصري أصيب أثناء...

أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة بميلانو- إيطاليا نجح في تحمل صاحب عمل(جزار) تعويض عامل مصري مصاريف علاجه كاملا خلال فترة علاجه دون اللجوء إلي الإجراءات القانونية.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالي بميلانو بمتابعة شكوى أحد العاملين المصريين لدى صاحب العمل الذي يعمل لديه، وذلك في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا أحوال العمالة المصرية في دول العمل، من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس كورونا، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.

وقال عزت عمران رئيس مكتب التمثيل العمالي بميلانو في تقريره لوزير القوي العاملة: إن السفير إيهاب أبو سريع القنصل العام بميلانو تابع مع المكتب شكوي الشاب "رجب.أ.ع" من طلخا - محافظة الدقهلية والذي ظهر بفيديو علي وسائل التواصل الاجتماعي يتظلم من أنه أثناء عمله في محل جزارة وفرم اللحوم تم فقد أطراف أصابعه داخل المفرمة لوصولها للأجزاء الخاصة بفرم اللحوم، وأنه لم يحصل علي حقوقه من صاحب العمل.

ولفت عزت عمران إلي أنه تدخل علي الفور واتصل بالعامل والتقي به المكتب العمالي بالقنصلية للاطمئنان عليه والاستماع إلي شكواه وتم التواصل مع صاحب العمل الذي أبدى استعداده للحل الودي وتعويض العامل وتحمل مصاريف علاجه، وتم ترتيب لقاء بالمكتب بين الطرفين للوصول لحل ودي في وجود شخصيات من الجالية المصرية.