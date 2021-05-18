الرئيس السيسى يلتقى رئيس وزراء البرتغال بمقر إقامته فى باريس

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم بمقر اقامته بالعاصمة الفرنسية باريس مع "أنطونيو كوستا"، رئيس وزراء البرتغال. وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس اعرب عن تطلع مصر لمواصلة الارتقاء بالعلاقات الثنائية مع البرتغال وتفعيل أطر التعاون المشترك على جميع المستويات.

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