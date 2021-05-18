قمة ثلاثية بين الرئيس السيسى وماكرون وعاهل الأردن عن الأوضاع فى فلسطين

انطلقت منذ قليل، القمة ثلاثية بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، والرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، والعاهل الأردنى الملك عبد الله، بشأن المواجهات فى الأراضى المحتلة، والأوضاع فى فلسطين.

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