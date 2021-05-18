/631450/قمة-ثلاثية-بين-الرئيس-السيسي-وماكرون-وعاهل-الأردن-بشأن-فلسطين

انطلقت القمة ثلاثية بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، والرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، والعاهل الأردنى الملك عبد الله، بشأن العدوان الإسرائيلي على فلسطين، والمواجهات في الأراضي المحتلة.

لقاء الرئيس مع رئيس وزراء البرتغال

وكان قد التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم، بمقر اقامة سيادته بالعاصمة الفرنسية باريس مع السيد "أنطونيو كوستا"، رئيس وزراء البرتغال.

مواصلة الارتقاء بالعلاقات الثنائية مع البرتغال

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اعرب عن تطلع مصر لمواصلة الارتقاء بالعلاقات الثنائية مع البرتغال وتفعيل أطر التعاون المشترك على جميع المستويات. كما أشاد الرئيس بالرئاسة البرتغالية الحالية للاتحاد الأوروبي، وجهودها في دعم القضايا الأفريقية مثمناً سيادته التنسيق الوثيق بين البلدين الصديقين إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما أكد في هذا الإطار أهمية استمرار وتعزيز آليات التشاور المنتظم والدوري بين البلدين.

نموذج ملهم للاستقرار

وعبر رئيس وزراء البرتغال عن تقدير بلاده لعلاقات الصداقة والتعاون الوثيقة التي تربط بين البلدين، مؤكداً حرص البرتغال على تعزيز تلك العلاقات في مختلف المجالات، ودعم الجهود التي تبذلها مصر من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، حيث باتت مصر بقيادة الرئيس مثال ونموذج ملهم للاستقرار وتحقيق التنمية يحتذي به في الشرق الاوسط وافريقيا.

منع الهجرة غير الشرعية

كما أعرب رئيس الوزراء البرتغالي عن بالغ التقدير لما تقوم به مصر من جهود لمنع الهجرة غير الشرعية عبر سواحلها وكذلك استضافة ملايين من اللاجئين علي اراضيها وتمتعهم بكافة الحقوق دون قيام مصر بطلب اي دعم من المجتمع الدولي في هذا الاطار وهو الامر المقدر اوروبياً.

وقال: "مصر اصبحت بقيادة السيد الرئيس مثال ونموذج ملهم للاستقرار والتنمية يحتذي به في الشرق الاوسط وافريقيا". مواصلة التنسيق الحثيث

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في عدد من المجالات خاصة السياحية والتجارية، وكذا التشاور حول تطورات الأوضاع الإقليمية في ضوء التحديات الكبيرة التي تواجه منطقة الشرق الأوسط، حيث اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق الحثيث بين البلدين في هذا الصدد.

إضراب شامل في فلسطين

عم الإضراب الشامل اليوم الثلاثاء، محافظات الضفة الغربية والداخل احتجاجا على العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وتضامنا مع القتلى والجرحى في قطاع غزة.

وشمل الإضراب كافة مناحي الحياة التجارية والتعليمية، بما فيها المؤسسات الخاصة والعامة.

وأغلقت المدارس والجامعات أبوابها وكذلك المصارف، ووسائل النقل العام.

الاضراب الشامل في كل الأراضي الفلسطينية

ودعت قيادة القوى الوطنية والإسلامية، إلى الاضراب الشامل في كل الأراضي الفلسطينية وفي مخيمات اللجوء والشتات اليوم الثلاثاء.

مجلس الوزراء يقرر مشاركة موظفي القطاع العام

وطالبت الفلسطينيين بالمشاركة الواسعة في الفعاليات الوطنية والجماهيرية، انطلاقا من مراكز المدن والقرى والمخيمات إلى مناطق التماس مع إسرائيل الساعة الواحدة ظهرا. وكان مجلس الوزراء الفلسطيني قرر مشاركة موظفي القطاع العام في الإضراب، تعبيرا عن الغضب من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية خاصة مدينة القدس، باستثناء وزارة الصحة والهيئات المحلية والمؤسسات الخدماتية التي ستعمل بنظام حالة الطوارئ لمواصلة تقديم خدماتها للمواطنين.

استشهاد فلسطينى بالخليل

بينما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، استشهاد مواطن فلسطينى بعد أن أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي، النار عليه بالقرب من منطقة الكرنتينا وسط الخليل.

ومنع الاحتلال الإسرائيلى المواطنين في الجوار من الاقتراب منه أو محاولة إسعافه أو التعرف عليه، مضيفة أنه أغلق المنطقة، وأطلق النار صوب المواطنين والصحفيين، ومنعهم من تغطية الحدث. وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال أطلقت النار بكثافة على الشاب، وأصابته بجروح خطيرة.