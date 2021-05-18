/631439/الضفة-الغربية-تنتفض-ضد-العدوان-الإسرائيلي-واستشهاد-فلسطينى-بالخليل

عم الإضراب الشامل اليوم الثلاثاء، محافظات الضفة الغربية والداخل احتجاجا على العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وتضامنا مع القتلى والجرحى في قطاع غزة.

وشمل الإضراب كافة مناحي الحياة التجارية والتعليمية، بما فيها المؤسسات الخاصة والعامة.

وأغلقت المدارس والجامعات أبوابها وكذلك المصارف، ووسائل النقل العام.

الاضراب الشامل في كل الأراضي الفلسطينية

ودعت قيادة القوى الوطنية والإسلامية، إلى الاضراب الشامل في كل الأراضي الفلسطينية وفي مخيمات اللجوء والشتات اليوم الثلاثاء.

مجلس الوزراء يقرر مشاركة موظفي القطاع العام في الإضراب

وطالبت الفلسطينيين بالمشاركة الواسعة في الفعاليات الوطنية والجماهيرية، انطلاقا من مراكز المدن والقرى والمخيمات إلى مناطق التماس مع إسرائيل الساعة الواحدة ظهرا. وكان مجلس الوزراء الفلسطيني قرر مشاركة موظفي القطاع العام في الإضراب، تعبيرا عن الغضب من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية خاصة مدينة القدس، باستثناء وزارة الصحة والهيئات المحلية والمؤسسات الخدماتية التي ستعمل بنظام حالة الطوارئ لمواصلة تقديم خدماتها للمواطنين.

استشهاد فلسطينى بالخليل

بينما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، استشهاد مواطن فلسطينى بعد أن أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي، النار عليه بالقرب من منطقة الكرنتينا وسط الخليل.

ومنع الاحتلال الإسرائيلى المواطنين في الجوار من الاقتراب منه أو محاولة إسعافه أو التعرف عليه، مضيفة أنه أغلق المنطقة، وأطلق النار صوب المواطنين والصحفيين، ومنعهم من تغطية الحدث. وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال أطلقت النار بكثافة على الشاب، وأصابته بجروح خطيرة.