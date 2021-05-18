/631441/تحذير-شديد-من-طبيب-الأهلي-عن-نجم-الفريق-تفاصيل

قال الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن حمدي فتحي، لاعب الفريق، أجرى أشعة في القاهرة قبل سفر البعثة إلى جنوب إفريقيا، وكشفت نتائج الأشعة عن وجود التئام شبه كامل في موضع إصابته.

فرص لحاق حمدي فتحي بالمباراة

وأكد رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن نسبة لحاق فتحي بمواجهة صن داونز متوسطة، بينما نسبة لحاقه بمباراة نهضة بركان قوية.

وكان حمدي فتحي قد أجرى جراحة في الكوع بعد تعرضه لإصابة أثناء وجوده مع المنتخب الوطني في التصفيات المؤهلة إلى أمم إفريقيا.

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى جنوب إفريقيا صباح اليوم بعد رحلة استغرقت ما يقرب من١٢ ساعة تخللها ترانزيت في مطار أسوان؛ للتزود بالوقود، ثم استقلال حافلة من مطار جوهانسبرج إلى مدينه بريتوريا.

قائمة الأهلي للمباراة:

وكانت قائمة الفريق قد شهدت وجود حمدي فتحي للفريق مرة أخرى وذلك بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به في مباراة المنتخب المصري أمام كينيا في الجولة الخامسة لتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2021 والتي تأهل إليها المنتخب بعد تصدره لمحموعته

وشهدت قائمة مباراة النادي الأهلي كلا من:

محمد الشناوي وعلي لطفي وحمزة علاء ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وبدر بانون ومحمود متولي وسعد سمير وأيمن أشرف ومحمود وحيد ومحمد هاني وأحمد رمضان بيكهام وعلي معلول وعمرو السولية وأليو ديانج وأكرم توفيق وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وناصر ماهر وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ووليد سليمان ومحمود كهربا وجونيور أجايي وصلاح محسن ومحمد شريف ووالتر بواليا.

فيما استبعد كلا من مروان محسن من القائمة وذلك بعد تعرضه لإصابة في المران النهائي قبل السفر لجنوب إفريقيا، بجانب استبعاد مصطفى شوبير بعد إصابته بفيروس كورونا

وكانت بعثة النادي الأهلي قد وصلت صباح اليوم الثلاثاء إلى بريتوريا استعدادا لملاقاة صن داونز في مباراة الإياب لربع نهائي دوري الأبطال.