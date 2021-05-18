/631444/حمو-بيكا-يرد-على-محمد-شاهين ويكشف-تفاصيل-أزمته-معه

لا يخلو الوسط الفني من الأزمات، فمبجرد الانتهاء من أزمة حتى نبدأ بأخرى إذ نشب مساء أمس صراع قوي بين مطرب المهرجانات حمو بيكا وبين الفنان الشاب محمد شاهين، وذلك بعد طرح بيكا أغنية تجمعهما سويًا عبر قناته الرسمية بموقع تويتر والتي تحمل اسم "قلبي شايل وجع"، برغم ما أصدره من قرار بتأجيل طرح أعماله حتى الانتهاء من أزمة فلسطين.

دوت الخليج يكشف تفاصيل الخلاف بين حمو بيكا ومحمد شاهين بسبب أغنية قلبي شايل وجع الذي شاركا فيها معًا.

شاهين يهاجم حمو بيكا بسبب قلبي شايل وجع

نشر شاهين منشور يهاجم به بيكي مشيرا إلى أنه غدر به بعد مشاركته بتسجيل أحد المهرجانات الشعبية، وطرح أغنية "قلبي شايل وجع" بدون علمه وضم حقوق الملكية له فقط، فكتب شاهين عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "أنا مش بتاع لايف واتكلم بشكل رخيص على موضوع مهرجان مع حمو بيكا، بس اللي عمله اسمه غدر وقلة قيمة، من فترة كلمني حمو بيكا في التليفون روحت وسجلنا تراك وبعديها بفترة لقيت بوستر نازل عند واحد من الناس اللي بتصمم البوسترات دي من غير ما أعرف، كلمت حمو بيكا قولتله إزاي قالي أنا هنزل في العيد 6 أغاني".

وأضاف شاهين: "باكلمه في حقوق الأغنية أقل حاجة في حقي، يرد يقولي ( أنا هاخد الحقوق كلها ) على أساس إن النجم المحترم هيعرفني بالناس، على أساس إن النجم المحترم أنا شغال عنده، رديت قولتله الكلام ده مش هينفع وقفلت معاه بعديها بعت لي مصمم البوستر وقالي إن الأغنية مش هتنزل، أتفاجئ النهارده بنزولها بدون علمي على أساس أيه؟ أنا هعرف أجيب حقي كويس بالقانون".

رد حمو بيكا على هجوم شاهين له

لم تستمر مهاجمة شاهين لبيكا طويلًا حتى جاء الرد على شاهين من خلال حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس، فأوضح بيكا حقيقة خلافه مع شاهين قائلًا: "بخصوص أغنية قلبي شايل وجع بتاعتي أنا واللي اسمه محمد شاهين.. أنا مطلبتش إن الأغنية دي تترفع.. الأغنية دي اترفعت وأنا نايم.. لأني قبل ما أنام كنت عامل لايف إني مأجل شغلي بالكامل تضامنًا مع إخواتنا في بلدنا التانية فلسطين".

وتابع بيكا: "الأغنية تم فتحها والشير بدون علم مني.. والشركة المسؤولة عن السوشيال ميديا هي اللي فتحتها.. ملحوظة الأغنية دي أصلًا مش من ضمن شغلي.. تحياتي لكل أخواتي وأهلي وجمهوري الكبير اللي بيحبني ويسمعني في جميع محافظات مصر والوطن العربي.. أنت على رأسي".

ردود فعل الجمهور على خلاف بيكا مع شاهين

الجدير بالذكر، أن عدد كبير من الجمهور هاجم الثنائي بيكا وشاهين موضحين أنهما اختلقا تلك الأزمة من أجل الحصول على مشاهدات عاليه فعلق أحد المتابعين: "تريند جديد ده يانجم هو ينزل بوست هجوم وأنت تنزل بوست هجوم والأغنية تتسمع اكثر من المغفلين الي هما إحنا" وقال الآخر: "حمو بيكا الله يسترك هو احنا عبط هو ده وقته تعملوا دعايه والناس بتموت كل ده فيلم وفيك عشان الأغنيه تنجح والناس منتكلمش معاكم وتهاجمكم لعبتوها صح والله أعلم".

والبعض الآخر هاجم بيكا بسبب تقليله لشاهين أثناء حديثه في منشوره الذي نشره ليرد عليه عبر الفيسبوك فكتب متابعيه: "اللى اسمه محمد شاهين كان واخد لقب ستار أكاديمي وصوته جميل احترم شويه زمايلك".

وكتب الاخر: "اصلا مش عارفه ازاى محمد شاهين قلل من نفسو دا كان واخد استار اكاديمي اللى حضرتك لو قعدت سنين عمرك بصوتك دا متقدرش تعمل الى هو عملوا ف كام شهر متحترمو الناس وحبو ليهم الخير بقى اى القرف دا الفلوس عمت قلبكم ولو كان ف حد عايز يتشهر فهو انت الى هيبقى ليك شرف انك تسلم بس عل محمد شاهين مش تغنى معاه دا انت شكلك اتخوت ف دماغك والله".