/631446/هشام-حسين-يتقدم-بطلب-إحاطة-لإحلال-وتجديد-شبكة-الكهرباء-بحدائق-الأهرام

تقدم النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، طلب إحاطة موجه إلى كلا من رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفي مدبولي ، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة المهنديس محمد شاكر، بشأن إحلال وتجديد شبكة الكهرباء وأعمدة الإنارة بمنطقة حدائق الأهرام.

تجديد شبكة كهرباء حدائق الاهرام

وأشار النائب هشام حسين عضو مجلس النواب، إلى أن منطقة حدائق الأهرام من أقدم المدن السكنية التي أنشأت ضمن مخطط تعمير منطقة صحراء الأهرام، فى ثمانينات القرن الماضي، ومنذ هذا التاريخ وشبكة الكهرباء وأعمدة الإنارة لم يتم تجديدها أو تحديثها.

التوسعات بالمدينة

وأكد هشام حسين، أن غياب عمليات التطوير أثر بشكل كبير على جهد شبكة الكهرباء في المنطقة، لاسيما في ظل التوسعات بالمدينة، وما تبعه من زيادة عدد السكان في المنطقة، الأمر الذي يتطلب ضرورة إعادة النظر في شبكة الكهرباء.

وطالب النائب هشام حسين عضو مجلس النواب، وزارة الكهرباء والطاقة، بعمل خطة متكاملة من أجل عمل إحلال وتجديد لهذه الشبكة، بما يحافظ على الجهد وحرصا على استمرارها في العمل دون توقف، خصوصا في ظل زيارة الأحمال على الشبكة القائمة.

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هذا وبدأت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب أحمد سمير مناقشة مشروع قانون بإصدار الصكوك السيادية، وذلك بعد موافقة مجلس الشيوخ عليه نهائيا فى جلسته العامة الاثنين الماضي، ثم احالته لمجلس النواب .