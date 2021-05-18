/631447/إليسا-تهاجم-وزير-خارجية-لبنان-بعد-إهانته-لدول-الخليج-غبي

شنت المطربة اللبنانية إليسا هجومًا واسعًا على شربل وهبة وزير خارجية لبنان، بعد أن وجه اتهامًا مباشرًا إلى دول الخليج بأنها هي من أتت بتنظيم داعش وزرعته في سهل نينوي والأنباء وتدمر.

دوت الخليج يرصد تعليق الفنانة إليسا على اتهامات شربل وهبة وزير خارجية لبنان لدول الخليج، فضلًا عن تفاصيل تلك الأزمة التي أثارت جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

إليسا تدافع عن السعودية ودول الخليج ضد شربل وهبة

غردت إليسا عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، بمقطع الفيديو المتداول لوهبة وعلقت عليه واصفه عهده بعهد الفشل، مقللة من شأن حزب الله و مشيدة بمجهودات السعودية التي بذلتها لصالح لبنان.

فكتبت: "‏عهد الفشل والغباء.. شربل وهبة.. قبل ما تفكر بال ٣٠٠ ألف لبناني الموجودين بدول الخليج.. فكر بعهد عون و حزب الله شو صار بال ٤ ملايين لبناني اللي هون لون وصلو.. يا ريت عملتو 1% من اللي عملته السعودية ل لبنان.. غبي".

مشادات كلامية بين سليم الأنصاري وشربل وهبة

وكانت بداية الأزمة خلال حوار تليفزيوني على فضائية قنوات "الحرة"، شهد مشادة كلامية بين شربل وهبة، وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية و المحلل السياسي السعودي سلمان الأنصاري.

وضع شربل وهبة خلال ذلك الحوار لبنان في مأزق مع أشقائه العرب، بعد اتهامه للدول الخليجية بإرسالها الدواعش إلى البلدان العربية، وذلك في معرض دفاعه عن سلاح حزب الله، حيث أشار بالقول إلى أنه "عندما كانت إسرائيل تحتل الأراضي اللبنانية تجند عناصر الحزب للدفاع عن سيادة لبنان".

أول تعليق من تركي آل شيخ على اتهامات وزير لبنان لدول الخليج

كما علق المستشار تركي آل شيخ، على حديث وزير الخارجية اللبناني من خلال تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، مستنكرًا حديث وهبة ومفتخرًا بهويته :" أولًا افتخر أني بدوي وافتخر أني راعي غنم.. اللي على فكرة وظيفة أكثر من 25 رسول ومنها حبيبي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم".

وأردف آل شيخ قائلًا: "وافتخر أني من أرض الأبطال والصحابة.. اللي أقدر أقوله الله يعيين الشعب اللبناني الشقيق.. فمنهم أشخاص نحبهم وطيبون ومبدعون وشرفاء وكرام".