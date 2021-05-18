/631448/تعرف-على-مفاجأة-موسيماني-مع-الأهلي-في-مواجهة-صن-داونز-بجنوب-إفريقيا

يجهز المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادى الأهلي، مفاجأة في تشكيلة الفريق خلال مواجهة صن داونز في إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي تقام السبت المقبل، في مدينة بريتوريا بجنوب إفريقيا .

وبحسب المعلومات الواردة من جنوب إفريقيا يفكر موسيماني في الدفع بأكرم توفيق في وسط الملعب المدافع كلاعب وسط ثالث، مع الثنائي عمرو السولية وأليو ديانج في المباراة .

الشحات بديلا

وستكون مشاركة توفيق على حساب حسين الشحات الذي سيجلس على دكة البدلاء، وذلك لرغبة موسيماني في التأمين الدفاعي خوفا من هجوم فريق صن داونز المتوقع في لقاء الإياب والمقرر له يوم 22 مايو الجاري في جنوب إفريقيا .

ومن المقرر أن يبدأ النادي الأهلي في خوض أول مران له اليوم في تمام الثالثة عصرا في نفس توقيت المباراة، حتى يعتاد اللاعبين على الاجواء التي ستقام فيها المباراة ,ويرغب الجهاز الفني للفريق بقيادة بيتسو موسيماني في تعويد اللاعبين على اللعب والتدرب وسط الاجواء الحارة وفي الثالثة عصرا حتى لا يكون هناك اي نقاط ضعف يستغلها الفريق المضيف في المباراة,وهذا السبب وراء السفر المبكر .

جلسة مع اللاعبين

وفي سياق اخر يعقد المدير الفني للفريق الجنوب افريقي بيتسو موسيماني جلسه مع اللاعبين لتصحيح وتفادي الاخطاء التي وقع فيها الفريق امام نادي سيمبا في دور المجموعات لدوري ابطال افريقيا هذا العام ولمنع تكرار اي تلك الاخطاء.

كما يعقد الجهاز الفني للفريق جلسة اخرى مع اللاعبين لكيفية تعامل خط الدفاع مع الكرات الطولية والتي باتت من اهم الاخطاء الواضحة بالنسبة للفريق في الفترة المقبلة ويأمل الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني في الوصول لحل للكرات الثابتة في أسرع وقت ممكن

وكانت بعثة النادي الاهلي قد وصلت صباح اليوم لبيرتوريا استعدادا لملاقاة صن داونز في مباراة إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا والمقررإقامتها يوم السبت المقبل في تمام الثالثة عصرا على ملعب بريتوريا.