محافظ المنيا: تحرير 72 مخالفة لأفراد ومنشآت أهملوا الإجراءات الاحترازية

جدة - نرمين السيد - وجه أسامة القاضى، محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، بالاستمرار فى متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا، وتفعيل الغرامات الفورية على المخالفين بمنتهى الحسم وتنظيم حملات التعقيم والتطهير والرش، والمتابعة المستمرة والتشديد على جميع المحلات والمطاعم والمولات التجارية ووسائل النقل، مع الالتزام بالتعليمات الصادرة فى هذا الشأن.





وتنفيذا لتوجيهات محافظ المنيا، واصلت الوحدات المحلية التسع جهودها فى متابعة عدد من الخدمات العامة ، حيث نفذت الوحدة المحلية لمدينة مغاغة حملة لمتابعة تطبيق الإجراءات ورفع الاشغالات، إذ تم رفع 20 إزالة فورية لإشغالات من الشوارع، وتحرير 8 مخالفات لمنشآت ومحال تجارية لمخالفة تطبيق الإجراءات ومواعيد الغلق، وفى مركز بنى مزار تم تحرير 12 غرامات فورية لأفراد لمخالفتهم تطبيق الإجراءات الاحترازية وعدم ارتداء الكمامة، وفى مركز العدوة تم تحرير 5 غرامات فورية لعدم ارتداء الكمامة. كما حررت الوحدة المحلية لمركز مطاى 5 مخالفات لأفراد ومنشآت مخالفة لتطبيق الإجراءات، وفى مركز سمالوط تم تحرير محضرين لمنشآت مخالفة لمواعيد الغلق، وتحرير 7 غرامات فورية. وحررت الوحدة المحلية لمركز المنيا 24 مخالفة لعدم ارتداء الكمامة، وفى ديرمواس تم تحرير 5 محاضر لمنشآت ومحال تجارية مخالفة لمواعيد الغلق، وتحرير 4 غرامات فورية لعدم ارتداء الكمامة الواقية.

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