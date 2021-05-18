نائب وزير الخارجية: مستمرون فى تسخير جميع إمكانياتنا لدعم الأشقاء بليبيا

جدة - نرمين السيد - وأكد السفير حمدى سند، فى كلمته على استمرار مصر فى تسخير جميع إمكانياتها لدعم الأشقاء فى ليبيا فى جميع المجالات، ورحب بجهود السلطة التنفيذية المؤقتة فيما يتعلق بدفع جهود تحقيق الاستقرار فى ليبيا والمصالحة الوطنية، بما فى ذلك تأسيس المفوضية العليا للمصالحة الوطنية.

ونوّه نائب الوزير، بأهمية اضطلاع القارة الإفريقية بدورها فى إنهاء الأزمة الليبية وفق إرادة الشعب الليبى ومقررات الأمم المتحدة، بما يضمن الحفاظ على أمن ووحدة ليبيا، لافتًا إلى خطورة تدخلات بعض الأطراف الدولية والإقليمية على استقرار ليبيا، وضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من كامل الأراضى الليبية دون استثناء.