وكان آخر تعيين للسيد بايلى منصب مدير منطقة جنوب آسيا وأفغانستان فى وزارة الخارجية البريطانية بلندن، وفى نفس الوقت كان يشغل منصب الممثل الخاص لرئيس الوزراء لأفغانستان وباكستان. قبل ذلك كان الممثل الخاص للمملكة المتحدة فى سوريا.
كان أول منصب دبلوماسى لبايلى فى القاهرة، حيث درس اللغة العربية ثم عمل كسكرتير ثان فى السفارة البريطانية من 1998 إلى 2002. ويسعد بايلى بالعودة إلى القاهرة، فلديه أعز ذكريات حياته وخدمته الدبلوماسية هناك. وشملت مسيرته الدبلوماسية اللاحقة مناصب فى بغداد والقدس ونيويورك. وهو متزوج من زميلة دبلوماسية، السيدة سارة فوسيت.
ومن المقرر أن يغادر جيفرى آدامز وزوجته مارى إيما، القاهرة فى نهاية منصبه الذى دام ثلاث سنوات للتقاعد بعد 42 عامًا من العمل الدبلوماسى الذى تضمن تعيينه كسفير بريطانى فى إيران وهولندا، وقنصلًا عامًا فى القدس، ومديرًا سياسيًا فى وزارة الخارجية فى لندن. والجدير بالذكر أنه عمل هو والسفير القادم بايلى معًا فى القاهرة منذ 20 عامًا.
يتبع جيفرى تقليدًا عائليًا بتقاعده بعد منصبه كسفير فى القاهرة كآخر منصب دبلوماسى له مثل والده، فيليب آدامز، الذى تقاعد بعد آخر منصب دبلوماسى له، وهو منصب السفير البريطانى فى مصر فى عام 1975.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وصول سفير بريطانى جديد لمصر فى سبتمبر المقبل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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