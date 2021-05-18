وصول سفير بريطانى جديد لمصر فى سبتمبر المقبل

جدة - نرمين السيد - أعلن مكتب وزارة الخارجية البريطانية فى لندن، اليوم الثلاثاء، أن السفير البريطانى الجديد فى مصر سيكون جاريث بايلى، وسيتولى مهام السفير الحالى، جيفرى آدامز، فى سبتمبر.





وكان آخر تعيين للسيد بايلى منصب مدير منطقة جنوب آسيا وأفغانستان فى وزارة الخارجية البريطانية بلندن، وفى نفس الوقت كان يشغل منصب الممثل الخاص لرئيس الوزراء لأفغانستان وباكستان. قبل ذلك كان الممثل الخاص للمملكة المتحدة فى سوريا.

كان أول منصب دبلوماسى لبايلى فى القاهرة، حيث درس اللغة العربية ثم عمل كسكرتير ثان فى السفارة البريطانية من 1998 إلى 2002. ويسعد بايلى بالعودة إلى القاهرة، فلديه أعز ذكريات حياته وخدمته الدبلوماسية هناك. وشملت مسيرته الدبلوماسية اللاحقة مناصب فى بغداد والقدس ونيويورك. وهو متزوج من زميلة دبلوماسية، السيدة سارة فوسيت.

ومن المقرر أن يغادر جيفرى آدامز وزوجته مارى إيما، القاهرة فى نهاية منصبه الذى دام ثلاث سنوات للتقاعد بعد 42 عامًا من العمل الدبلوماسى الذى تضمن تعيينه كسفير بريطانى فى إيران وهولندا، وقنصلًا عامًا فى القدس، ومديرًا سياسيًا فى وزارة الخارجية فى لندن. والجدير بالذكر أنه عمل هو والسفير القادم بايلى معًا فى القاهرة منذ 20 عامًا.



يتبع جيفرى تقليدًا عائليًا بتقاعده بعد منصبه كسفير فى القاهرة كآخر منصب دبلوماسى له مثل والده، فيليب آدامز، الذى تقاعد بعد آخر منصب دبلوماسى له، وهو منصب السفير البريطانى فى مصر فى عام 1975.