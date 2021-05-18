صور.. محافظ الجيزة: بدء التشغيل التجريبى للمركز التكنولوجى بحى العجوزة

جدة - نرمين السيد - وقال أحمد راشد محافظ الجيزة إن ذلك يأتى فى إطار خطة الدولة لتحسين الأداء ورفع كفاءة العمل وتسهيل الإجراءات الخاصة بحصول المواطنين على الخدمات المقدمة بالمصالح الحكومية.



وقال راشد اليوم الثلاثاء بأنه تم عقد الدورات التدريبية لتأهيل الكوادر البشرية العاملة بالمركز وإثقال إمكاناتهم بالمهارات اللازمة لاستقبال وبحث احتياجات المواطنين وتلبيتها بجودة وكفاءة توفيراً للوقت والجهد.



من جهة أخرى، تصدى مركز ومدينة البدرشين لـ4 حالات بناء مخالف الحالة الأولى عبارة عن سور خاص بهنجر والثانية أعمدة تمهيدا لبناء منزل والثالثة والرابعة لأعمال حفر وتشوينات تمهيداً للبناء، إذ تم إيقاف الأعمال ومصادرة مواد ومعدات البناء والتحفظ على الملاك من قبل قوات الأمن المرافقة، كما تم غلق وتشميع نادى وكافيه شهير بالمدينة ومعرض للسيارات لتجاوز مواعيد الغلق ومصادرة 28 حالة إشغالات متنوعة، وتجريد ورش العديد من الشوارع ورفع 95 طن مخلفات بنطاق قرى وشوارع المدينة.

وأسفرت حملة مسائية بنطاق مركز ومدينة الحوامدية عن غلق وتشميع مقهيين لتقديمها الشيشة ومصادرة 18 شيشة و 51 مقعدًا وتحرير 6 محاضر إشغال طريق وعدم ارتداء الكمامة، إلى جانب إزالة حالة بناء مخالف بقرية منى الأمير، وإصلاح أعطال مياه بالشوارع، ورفع 114 طن مخلفات من مختلف قطاعات المدينة.

وبنطاق حى الوراق أسفرت الحملات عن غلق وتشميع قاعة للأفراح وتحرير 14 محضر مخالفة ومصادرة 57 مقعدًا و 45 شيشة.

وفى ذات الإطار شن مركزومدينة منشأة القناطر عددا من الحملات أسفرت عن تحرير 12 محضر غلق و6 محاضر إشغال طريق و 4 محاضر عدم ارتداء الكمامة ومصادرة مجموعة من المضبوطات تم إيداعها مخازن المدينة، فيما وجهت أجهزة مركز الواحات البحرية ومدينة الباويطى عددا من حملات المتابعة والرصد أسفرت عن غلق تشميع عدد 2 مقهيين بشارع الجمعية وتحرير 6 محاضر عدم ارتداء الكمامة.

كما وجه حى الهرم بالتنسيق مع هيئة النظافة والتجميل بالجيزة حملة نظافة لرفع المخلفات بالممشى السياحى بالمنصورية وشوارع المجزر الآلى والأربعين وسفنكس وامتداد شارع ترسا.

وأجرى مركز ومدينة العياط حملات الصيانة الدورية لرفع كفاءة منظومة الإنارة بقرية الناصرية، بالإضافة لرفع كفاءة منظومة النظافة بمختلف القطاعات، كما تم رفع 440 طن مخلفات بنطاق قرى مركز ومدينة أوسيم و11 طن بنطاق قرى مركز ومدينة منشأة القناطر.