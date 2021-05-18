البرلمان العربى: مشاركة السيسى فى مؤتمر باريس يجسد التزام مصر بدعم السودان

جدة - نرمين السيد - رحب عادل بن عبدالرحمن العسومى رئيس البرلمان العربى، بالمخرجات البناءة والمثمرة لمؤتمر باريس لدعم السودان والذى مثله كل من الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك، ووزيرة الخارجية مريم الصادق المهدى، وعدد من المسؤولين السودانيين، الذى استضافته الجمهورية الفرنسية الإثنين الموافق 17 مايو 2021م، برعاية الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، بهدف دعم الانتقال الديمقراطى فى السودان وحشد الدعم المالى والاقتصادى اللازم للنهوض باقتصاده وإعفائه من ديونه الخارجية.





وأكد رئيس البرلمان العربى، وفقا لبيان صحفى، أهمية المؤتمر فى إعادة تقديم السودان للمجتمع الدولى بشكل جديد، والتسويق للفرص الاستثمارية الكبيرة التى يمتلكها فى العديد من المجالات، التى يمكن من خلالها دعم المرحلة الانتقالية فى السودان، وتيسير اندماجه فى الاقتصاد العالمى، مجدداً دعم ووقوف البرلمان العربى مع السودان لجميع الجهود العربية والإقليمية والدولية الداعمة للأمن والاستقرار خلال هذه المرحلة المفصلية التى تمر بها، انطلاقا من قناعة راسخة بأن أمن واستقرار السودان يُعد جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار العالم العربى ككل.

وثمَّن رئيس البرلمان العربى المشاركة العربية فى هذا المؤتمر، وخاصة مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية، مؤكداً أنها تجسد التزام مصر الراسخ بدعم الأشقاء فى جمهورية السودان، وتعكس الدور الريادى والثقل الكبير لمصر فى المنطقة العربية وعلى مستوى القارة الإفريقية.

كما أشاد بالدعم الكبير الذى تقدمه المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة لمساعدة السودان والتخفيف من أعباء ديونه الخارجية.

وأضاف أن مشاركة أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية فى المؤتمر، تأتى امتداداً للدور الكبير الذى تقوم به الجامعة فى مساعدة السودان على تجاوز صعوبات وتحديات المرحلة الانتقالية.

وأشاد رئيس البرلمان العربى بمواقف الدول المختلفة التى أعلنت عن إعفاء السودان من ديونه لديها، داعياً المجتمع الدولى والمؤسسات المالية إلى دعم مخرجات ونتائج المؤتمر والتحرك بشكل عاجل لإعفاء السودان من كافة ديونه الخارجية.

وأعرب "العسومي" عن شكر وتقدير البرلمان العربى لجمهورية فرنسا لاستضافتها هذا المؤتمر، الذى جاء فى توقيت هام لدعم التنمية والاستقرار فى جمهورية السودان، وتأكيد عودتها القوية والمستحقة للمجتمع الدولي.