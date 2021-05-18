نائب وزير الخارجية يُشارك في جلسة مجلس السلم والأمن للاتحاد الأفريقي

شارك نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية السفير حمدي سند لوزا، اليوم 18 مايو 2021، في أعمال جلسة مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي حول الأوضاع في ليبيا.

أكد نائب الوزير في كلمته على استمرار مصر في تسخير كافة امكانياتها لدعم الأشقاء في ليبيا في جميع المجالات. ورحب بجهود السلطة التنفيذية المؤقتة فيما يتعلق بدفع جهود تحقيق الاستقرار في ليبيا والمصالحة الوطنية، بما في ذلك تأسيس المفوضية العليا للمصالحة الوطنية.

ونوّه نائب الوزير بأهمية اضطلاع القارة الأفريقية بدورها في إنهاء الأزمة الليبية وفق إرادة الشعب الليبي ومقررات الأمم المتحدة، بما يضمن الحفاظ على أمن ووحدة ليبيا، لافتاً إلى خطورة تدخلات بعض الأطراف الدولية والإقليمية على استقرار ليبيا، وضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من كامل الأراضي الليبية دون استثناء.