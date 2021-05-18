بدء وصول القادة لقمة دعم الاقتصاديات الأفريقية بباريس بمشاركة الرئيس السيسى

بدأ منذ قليل، وصول القادة المشاركين في قمة دعم الاقتصاديات الأفريقية، والتي تنعقد في العاصمة الفرنسية باريس، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وكان الرئيس السيسى قد شارك في القمة ثلاثية بمشاركة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، والعاهل الأردنى الملك عبد الله، بشأن المواجهات فى الأراضى المحتلة، والأوضاع فى فلسطين.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد التقى صباح اليوم الثلاثاء، بمقر إقامته بالعاصمة الفرنسية باريس مع "أنطونيو كوستا"، رئيس وزراء البرتغال.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أعرب عن تطلع مصر لمواصلة الارتقاء بالعلاقات الثنائية مع البرتغال وتفعيل أطر التعاون المشترك على جميع المستويات.