الرئاسة: الرئيس السيسى يشارك فى قمة مع ماكرون وعاهل الأردن حول فلسطين

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي - بقصر الإليزيه بالعاصمة الفرنسية باريس- في قمة ثلاثية حول تطورات الأوضاع في الاراضي الفلسطينية، وذلك مع كلٍ من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية الذي شارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس. صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

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