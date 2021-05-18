/631466/منحة-الزواج-للفتيات-استلمي-مبلغ-جهازك-في-10-أيام

لا يعرف الكثير عن "منحة الزواج" للفتيات والتي تصرف ويمكنك استلامها فقط في خلال عشرة أيام فقط.

الفتيات التي توفى والدها، أو الفتيات التي توفى شقيقها، وكتب كتابها وتنتظر فرحها، لها منحة بمبلغ مناسب من الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، تستطيع من خلالها تكملة ما تبقى لها من أجهزة وكماليات. ويقدم لكم دوت الخليج شروطها وكيفية الحصول عليها.

الأوراق المطلوبة:

1- صورة وثيقة الزواج أو صورة عقد الزواج العرفي.

2- صورة بطاقة الرقم القومي للمستحق على أن تكون سارية.

3- طلب صرف منحة الزواج على حسب الأحوال، من التأمينات.

المبلغ الذي ستحصلي عليه؟

يمكنك بعد ذلك الذهاب إلى التأمينات الاجتماعية، والسؤال عن منحة الزواج، وعند تقديم الأوراق، سيتم تسليمك المبلغ خلال أسبوع واحد أو عشرة أيام.

يتم حساب المبلغ الذي ستحصل عليه عن طريق ضرب نصيبك من المعاش في عدد 12 شهرًا، بشرط أن يكون الأب المتوفي مأمن عليه.

تقدم لمرة واحدة وينقطع المعاش

تصرف الهيئة منحة زواج، تساوي قيمة المعاش المستحق للبنت أو الأخت عن مدة سنة، مع مراعاة أن تحسب المنحة بداية من شهر الزواج.

وتقدم المنحة لمرة واحدة، وبمجرد زواج البنت أو الأخت ينقطع المعاش الذي تحصل عليه عن أبيها أو أخيها المتوفي، وفقًا للقانون.

الشروط المطلوبة لاستحقاق منحة الزواج:

يكون الحد الأدنى للمنحة مائتي جنيه.

تُحسب المنحة على المعاش المستحق عن شهر الزواج.

تسقط منحة الزواج أو القطع في حال عدم التقدم بطلب لصرفها خلال خمسة عشر سنة من تاريخ استحقاقها.