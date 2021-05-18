/631443/رئيس-البرلمان-الزيمبابوي-فى-زيارة-لمجلس-الشيوخ-اليوم

يستقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، في مكتبه اليوم، الوفد البرلماني الزيمبابوي رفيع المستوى، الذي يزور مصر في هذه الأيام برئاسة السيد جاكوب ماديندا، رئيس البرلمان الزيمبابوي، وبحضور السيد شيبا شومبياوندا، سفير زيمبابوى، بالقاهرة، وذلك في إطار توطيد العلاقات البرلمانية الثنائية بين البلدين الصديقين.

لجنة الشباب والرياضة

هذا وتستأنف اللجان لنوعية بمجلس الشيوخ عقد اجتماعاتها اليوم، حيث تعقد لجنة الشباب والرياضة، برئاسة النائب ابراهيم حجازي رئيس اللجنة، لاستكمال مناقشة بعض الاشكاليات المتعلقة باللوائح المنظمة للأندية الخاصة بحضور وزير الشباب والرياضة اشرف صبحي.

لجنة التعليم والبحث العلمي

وتعقد لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بمجلس الشيوخ ، برئاسة النائب نبيل دعبس، لمناقشة خطة الوزارة في التطوير والتحديث لرفع كفائة البنية التحتية المعلوماتية وفي منظومة التحول الرقمى، التي تسعى إليه القيادة السياسية لتحقيق بناء مصر الرقمية.

لجنة الطاقة والبيئة

عقد لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ برئاسة النائب عبد الخالق عياد، اجتماعا اليوم لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الاحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها وهو اجتماع مشترك مع مكتبي لجان الزراعه والري والتعليم والبحث العلمي والاتصالات .

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تعقد لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ برئاسة النائب الدكتور هاني سري الدين، اجتماعين اليوم لمناقشة مشروع قانون المالية العامة الموحد، ويتناول الاجتماع الثاني استكمال مناقشة مشروع قانون باعتماد خطه التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١، العام الرابع من خطة التنمية المستدامة،وذلك بحضور وزير المالية الدكتور محمد معيط.