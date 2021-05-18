مدرب سموحة: مصطفى فتحي اتظلم في الزمالك

أكد أحمد سامي ؛ المدير الفني لفريق سموحة ؛ أن أداء فريقه في الموسم الحالي امتداد لما حدث في الموسم الماضي في ظل العديد من النتائج الجيدة والفريق أنهى الموسم الماضي بالمركز الخامس.

وقال سامي في تصريحات تلفزيونية إن فريقه يملك قائمة جيدة من اللاعبين وهناك طموح لتحقيق الهدف وهو التواجد في المربع الذهبي.

وأشار إلى أنه توقع تألق أحمد عبد القادر صانع الألعاب المعار من الأهلي هذا الموسم خاصة أنه لاعب سريع ومهاري ويستطيع إحراز الأهداف وتطور جماعيا بصورة لافتة.

عبدالقادر لاعبا لسموحة لمدة موسمين

وأكد أن عبد القادر مستمر مع الفريق في الموسم الجديد لأن إعارته مستمرة لموسمين كاملين.

وعن تألق مصطفى فتحي نجم الزمالك المعار إلى سموحة ؛ أشار إلى أن اللاعب تعرض للظلم في صفوف الفريق الأبيض بسبب عدم حصوله على فرصته.

مصطفى فتحي لاعب كبير

وقال: " لماذا رمى البعض فوطة مصطفى فتحي؟ مصطفى لاعب كبير ويلعب في المنتخبات منذ الصغر ومن يملك موهبة مثله في مصر قلائل للغاية".

وأضاف:" الأندية الكبرى مثل الأهلي والزمالك لا تملك طاقة الصبر على أي لاعب خاصة في ظل وجود وفرة من العناصر".

وأكد أنه يتمنى بقاء مصطفى فتحي مع سموحة خاصة أنه سعيد مع الفريق ولكن الأمر يتعلق بنادي الزمالك ورغبته في عودة اللاعب.

وأوضح أنه سيحاول تعويض رحيل حسام حسن هداف الفريق بالأداء الجماعي من خلال تواجد بعض العناصر مثل عبد الكبير الوادي ورفيق كابو بجانب باقي العناصر الهجومية.