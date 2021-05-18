/631453/محمد-عزمى-موقف-مصر-من-القضية-الفلسطينية-محوري-فيديو

تحدث النائب محمد عزمي، عضو مجلس النواب، عن آخر تطورات وتداعيات القضية الفلسطينية، والتى تأخذ منحى جديد الفترة الحالية تتعلق باستمرار الاعتداء العسكري الإسرائيلى على المواطنين فى فلسطين.

محمد عزمي: موقف مصر من القضية الفلسطينية محورى

وقال النائب محمد عزمى، عضو مجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين:" موقف مصر من القضية الفلسطينية محورى، والجميع يقف مع الأشقاء لعبور تلك الأزمة الحاصلة".

وتابع عضو مجلس الشيوخ، محمد عزمى:" موقف مصر من القضية الفلسطينية إيجابي وفعال، سواء على مستوى التحركات الرسمية، والتى تسعى إلى وقف فورى لإطلاق النار والتحركات العسكرية، وأخرى على المستوى التنفيذى، المتعلق باستقبال المصابين والجرحى.

كما أشار عضو مجلس الشيوخ، محمد عزمى، إلى اهتمام الجانب التشريعي المتعلق، بإصدار بيانات من مجلسي النواب والشيوخ، واللذان استنكرا الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة.

محمد عزمى: لابد من حل الدولتين

وأكد عضو مجلس الشيوخ، محمد عزمى، على أن الموقف الرسمية والشعبية الحاصلة، تعكس أهمية القضية الفلسطينية، وضرورة حل الدولتين، وأن تكون فلسطين عاصمتها القدس.

وكان مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، قد وافق على قانون الصكوك السيادية المقدم من جانب الحكومة، وذلك بعد مناقشة موسعة من جانب النواب بالجلسة العامة.

وتحظى الصكوك السيادية بأداة تمويل بدرجة كبيرة من القبول في أسواق المال في العالم ، حيث بلغ إجمالي إصدارات الصكوك المتداولة حاليا حوالي 2.7 تريليونات دولار أمريكي.