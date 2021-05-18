أحمد سامي: الأهلي سيفوز بدوري الأبطال

توقع أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة تتويج النادي الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم مع المدرب بيتسو موسيماني.

وقال سامي في تصريحات تليفزيونية أإن الأهلي قطع شوطا كبيرا في طريق التأهل لنصف نهائي دوري الأبطال بعد الفوز على صن داونز الجنوب افريقي بثنائية دون رد.

الأهلي قطع شوطا كبيرا للتأهل

وأكد أن النتائج الإيجابية أمر رائع وهي الأهم في الفترة الحالية رغم تحفظ الجماهير على الأداء ولكن في الأدوار الإقصائية يجب البحث عن النتائج قبل أي شىء آخر.

وتطرق مدرب سموحة إلى صلاح محسن مهاجم الأهلي مؤكدا أنه لاعب مميز وكان إضافة مهمة لسموحة في الموسم الماضي بجانب ناصر ماهر.

ناصر ماهر لاعب موهوب

وأضاف: " ناصر ماهر لاعب موهوب ولا ينقصه شئ للمشاركة أساسيا مع الأهلي وليست لديه أي مشكلة فنية".

وتابع:" ناصر فقط يحتاج للمشاركة وموسيماني لديه عدد من النجوم فمن الطبيعي أن يختار الأنسب له من ناحية الجاهزية والأمور التكتيكية".

وأتم :" بالطبع اتمنى عودة ناصر ماهر ولكن لا أحد يعلم ماذا سيحدث في المستقبل ؛ ولكن المؤكد بالنسبة لي أن ناصر سيختار سموحة إذا قرر الرحيل عن الأهلي لفريق مصري آخر".