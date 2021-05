/631460/عمرو-سلامة-يستنكر-رد-فعل-العالم-الغربي-على-قصف-فلسطين

دوت الخليج يرصد تعليق المخرج عمرو سلامة على المشاعر المتناقضة للعالم الغربي بشأن الاحتلال الاسرائيلي ضد فلسطين.

تعليق عمرو سلامة على تعاطف الغرب مع العنف الموجه ضد فلسطين

كتب “سلامة”، قائلاً: " من الصعب أن نفهم كيف كان العالم الغربي قادرًا على التعاطف مع الأشخاص ذوي اللون الأزرق الوهمي في Avatar ، مع القرود المتكلمة في The Planet Of The Apes ولكن لا يزال لديهم مشكلة في التعاطف مع أناس حقيقيين وأطفال يتعرضون للقصف كل يوم".

وجاء في كلامه استنكارًا للمشاعر المتناقضة التي وجهها العالم الغربي للاحتلال الاسرائيلي، فكيف لهم ان يتعاطفوا مع اشخاص وهمية في حين يتعرض كل يوم اطفال فلسطين للقذف والقتل، في محاولة من السلطات الاسرائيلية إخلاء حي الشيخ جراح في القدس من سكانها الفلسطينيين.

والجدير بالذكر، أن اليوم الثلاثاء 18 مايو 2021، يشهد إضراب شامل في فلسطين وهو "إضراب الكرامة" بسبب التصعيد الاسرائيلي الاخير على غزة وسياسات التهجير في القدس، حيث قرر مجلس الوزراء الفلسطيني مشاركة موظفي القطاع العام في الإضراب، وقام عدد من القوى الوطنية والإسلامية تنظيم الإضراب للتعبير عن الغضب جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية والقدس ويستثني من الإضراب المؤسسات الخدمية والهيئات المحلية ووزارة الصحة.

وفي بيان لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" : ذكرت"في ظل تصاعد وتيرة الهجمة الصهيونية على شعبنا الصامد في الداخل المحتل، وعنجهية العدوان على قطاع غزة الحبيب، واستمرار سياسات التهجير والتهويد في القدس المحتلة، ودفاعا عن كرامة شعبنا ومقدراته، تعلن حركة التحرير الفلسطيني (فتح) في المحافظات الشمالية، الإضراب العام والشامل لكل مناحي الحياة في الوطن، والاستنفار على نقاط التماس كافة، يوم الثلاثاء، الموافق 18 مايو 2021".