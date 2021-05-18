/631461/إصابة-7-في-انقلاب-توك-توك-بمركز-ببني-سويف

إصيب 7 أشخاص في انقلاب توك توك علي طريق قرية قاي/ إهناسيا أمام قرية منشأة الأمراء .

كانت مستشفي بني سويف الجامعي قد استقبلت " صباح اليوم " كلا من ربيع محمد عبد السلام 28 سنة سائق اشتباه كسر بالضلوع، وأحمد عبد التواب محمد 15 سنة عامل اشتباه كسر بالعمود الفقرى، وأحمد عابدين محمد 14 سنة عامل اشتباه كسر بالزراع الأيمن، وعبد الرحمن عابدين محمد 11 سنة طالب جرح قطعى بالرأس حوالى 10 سنة، وأحمد عادل سليمان 13 سنة اشتباه ما بعد الارتجاج، وعبد الرحمن شحاته عبد الله 15 سنه اشتباه كسر بالعمود الفقرى، وعبد الله شحاته عبدالله 14 السعادنة جرح بالرأس وجميعهم مقيمين قرية السعادنة بمركز بني سويف . حرر محضر بالواقعة وتم نقل المصابين لتلقي العلاج اللازم .

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