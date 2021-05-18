/631463/مجدي-صبحي-يعلن-اعتزاله-للفن-أصبح-مثل-كورونا

أعلن الفنان المصري مجدي صبحي شقيق النجم والمخرج المسرحي محمد صبحي اعتزاله نهائيًا للفن، بعد مشوار فني دام 40 عامًا، مؤكدًا على عدم رجوعه عن ذلك القرار، ومعلنًا عن الأسباب التي دفعته للإقدام على مثل تلك الخطوة.

دوت الخليج يرصد قرار اعتزال مجدي صبحي للفن وأسباب ذلك القرار المفاجئ، فضلًا عن بداية مشواره الفني المزدحم بالأعمال الرائعة.

بكلمات مؤثرة مجدي صبحي يعلن اعتزاله للفن

كتب صبحي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أصدقائي زملائي.. بعد تفكير بهدوء وتركيز كثير قررت اعتزال الفن نهائيًا بعد احترافي له علي مدى 40عامًا.. قدمت فيه أعمال محترمه سيتذكرها تاريخ الفن المحترم وكان آخرها مسرحية سيرة حب".

عدم توطيد علاقة مجدي صبحي مع المخرجين من أسباب اعتزاله

وتابع مجدي موضحًا أسباب اعتزاله: "صدقوني أنا مش شبه اللي بيتقدم من فن حاليًا.. ولا هما شبهي ولا أنا شبهم.. أقول هذا وقررت اعتزال الفن لأني لا أنتمي لأي شلة من مخرجين أو منتجين.. ولا أستطيع أن اقدم تنازلات وأقلل من نفسي وكرامتي وفني.. ولا أستطيع أن أقدم فن رخيص.. والحقائق أمامي.. السينما ماتت.. الدراما التليفزيونيه في انحدار إلا القليل والنادرة منها.. المسرح بيطلع آخر نفس وبالعافيه".

مجدي صبحي يعتزل الفن ويتقرب إلى الله

واختتم حديثه بتوجيه رسالة شكر إلى أساتذته بالمجال: "في النهاية.. اتقدم بخالص الشكر والعرفان للأساتذة المخرجين والممثلين الكبار وأساتذتي بالمعهد العالي للفنون المسرحية.. الذين وقفوا بجانبي علي مدار40 عامًا فن محترم.. ملحوظة لقد أبلغت صديقي ونقيب المهن التمثيلية د أشرف زكي بقرار اعتزالي ولا رجعه نهائيًا.. الفن حاليًا أصبح مثل فيرس كورونا.. وسوف أعيش حياة جديدة ومع ذكريات فني المحترم.. استودعكم الله.. اللهم احسن خاتمتي بالتقرب إليك أكثر".

إصابة مجدي صبحي بفيروس كورونا

وسبق وأن أعلن الفنان مجدي صبحي خلال الفترة الماضية عن شفاءه من فيروس كورونا المستجد عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، بعد صراع معه دام لمدة 20 يومًا، وصفهم بالعذاب.

خطوات في رحلة مجدي صبحي الفنية

جدير بالذكر، أن مجدي صبحي هو ممثل مصري، تخرج من معهد الفنون المسرحية بمحافظة الجيزة، وشارك في العديد من الأعمال المسرحية، والتليفزيونية التي حظيت بنجاح وشهرة واسعين.

بدأ الفنان مجدي صبحي مشواره الفني في الثمانينيات بمشاركات صغيرة في عدة أفلام، كما اضطر كذلك في بداياته لارتداء شعر مستعار نظرًا لإصابته بالصلع المبكر، ولكنه سرعان ما تخلى عن ارتداء الباروكة بعد إقناع الفنان محمد صبحي له ليظهر بعد ذلك بشكله الطبيعي، وذلك من خلال مشهد كوميدي في الجزء الأول من مسلسل يوميات ونيس.

شارك مجدي صبحي في أعمال عديدة للفنان محمد صبحي، أشهرها مسلسلات" يوميات ونيس"، "فارس بلا جواد"، "أنا وهؤلاء" و "رجل غني فقير جدًا" ومسرحيات كارمن وماما أمريكا، كما شارك في عدد من الأعمال الأخرى منها فيلم "بلطية العايمة" مع الفنانة القديرة عبلة كامل.