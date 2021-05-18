/631464/عاجل-إصابة-17-إسرائيلي-بعد-قصف-حماس-مدن-بتل-أبيب-بالصواريخ

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية عن إصابة 17 إسرائيلي، منهم حالات في حالة حرجة، في قصف شنته حركة حماس، علي عدة مدن إسرائيلية منذ قليل، بالصواريخ علي مدينة اشكول الإسرائيلية، في تصعيد لحركة حماس، ردا علي قصف جيش الإحتلال لغزة.

وفي سياق متصل تصدرت أخبار مواصلة العدوان الإسرائيلي تريندات مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، ومؤشر البحث العالمي جوجل، في الوطن العربي والعالم، وذلك بعد تدشين إضراب عام في الضفة الغربية اليوم الثلاثاء.

القصف يعطل خطوط الكهرباء بغزة

أعلنت شركة الكهرباء الفلسطينية اليوم الثلاثاء، عن تعطل مجموعة من خطوط الكهرباء الناقلة، بفعل عمليات القصف التي شنها الطيران الحربي الإسرائيلي ضد قطاع غزة، ما تسبب فى انقطاع واسع النطاق للتيار الكهربائى، فى حين تمت إعادة بعضها للخدمة وجار العمل حاليا لإصلاح المتبقي منها.

وقالت شركة الكهرباء، إن القصف أحدث أضرارا بالغة طالت محول الكهرباء المغذي لآبار الصفا المركزية التى تمد مناطق واسعة من مدينة غزة بالمياه.

تدمير المحول والعامود

كما جرى تدمير المحول والعامود وجميع المكونات، مضيفة أنها تمكنت أمس من إنجاز عدد كبير من عمليات الإصلاح للشبكات فى مختلف المحافظات وأعادت ربط المناطق بالتيار الكهربائي مجددا.

تعطل خطوط رئيسية ناقلة

ووصل عدد ساعات التيار الكهربائي من (3-4) ساعات، مقابل أكثر من 16 ساعة فصل بسبب تعطل خطوط رئيسية ناقلة، وتدني نسبة الكهرباء المستلمة من محطة التوليد.

وتعمل الشركة حاليا على تحسين نسبة وصل التيار عبر عديد من الإجراءات وتعمل الشركة على إعادة تأهيل الشبكات وربط المناطق وتحسين ساعات وصل التيار وامداده للمناطق.

القطاع الصحى يعاني وضعا صعبا

وأكدت وزيرة الصحة الفلسطينية مى الكيلة أن القطاع الصحى فى قطاع غزة يعانى وضعا صعبا جدا، مشيرة إلى أن شاحنة مستلزمات طبية في طريقها إلى مراكز الوزارة في القطاع.

وأشادت الكيلة باستجابة الفلسطييين للتبرع بالدم في كل المحافظات، مشيرة إلي أن المخزون الحالي في بنوك الدم وبنوك المركزي جيد جدا.

وسيتم إرسال 1000 وحدة من الكمية، التى تم التبرع بها إلى مراكز وزارة الصحة فى قطاع غزة.

إضراب شامل في فلسطين

عم الإضراب الشامل اليوم الثلاثاء، محافظات الضفة الغربية والداخل احتجاجا على العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وتضامنا مع القتلى والجرحى في قطاع غزة.

وشمل الإضراب كافة مناحي الحياة التجارية والتعليمية، بما فيها المؤسسات الخاصة والعامة.

وأغلقت المدارس والجامعات أبوابها وكذلك المصارف، ووسائل النقل العام.

الاضراب الشامل في كل الأراضي الفلسطينية

ودعت قيادة القوى الوطنية والإسلامية، إلى الاضراب الشامل في كل الأراضي الفلسطينية وفي مخيمات اللجوء والشتات اليوم الثلاثاء.

الوزراء يقرر مشاركة موظفي القطاع العام في الإضراب

وطالبت الفلسطينيين بالمشاركة الواسعة في الفعاليات الوطنية والجماهيرية، انطلاقا من مراكز المدن والقرى والمخيمات إلى مناطق التماس مع إسرائيل الساعة الواحدة ظهرا.

وكان مجلس الوزراء الفلسطيني قرر مشاركة موظفي القطاع العام في الإضراب، تعبيرا عن الغضب من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية خاصة مدينة القدس، باستثناء وزارة الصحة والهيئات المحلية والمؤسسات الخدماتية التي ستعمل بنظام حالة الطوارئ لمواصلة تقديم خدماتها للمواطنين.

استشهاد فلسطينى بالخليل

بينما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، استشهاد مواطن فلسطينى بعد أن أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي، النار عليه بالقرب من منطقة الكرنتينا وسط الخليل.

ومنع الاحتلال الإسرائيلى المواطنين في الجوار من الاقتراب منه أو محاولة إسعافه أو التعرف عليه، مضيفة أنه أغلق المنطقة، وأطلق النار صوب المواطنين والصحفيين.

كما منعهم من تغطية الحدث. وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال أطلقت النار بكثافة على الشاب، وأصابته بجروح خطيرة.