فيديو.. سفارة كوريا الجنوبية تطلق أولى حلقات «مصر بعيون كورية»

جدة - نرمين السيد - أطلقت سفارة كوريا الجنوبية على قناتها على موقع "يوتيوب" أول حلقة من سلسلة "مصر فى عيون الكوريين" والتى تتناول الثقافة المصرية وأسلوب الحياة فى مصر بعيون الكوريين.





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