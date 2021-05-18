مدبولى يتفقد مشروعات الإسكان بالمنصورة الجديدة

جدة - نرمين السيد - واصل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه جولتهم بمدينة المنصورة الجديدة، لمتابعة سير العمل بالمشروعات الجارى تنفيذها بالمدينة، بتفقد مشروعات الإسكان التى يتم تنفيذها والتى تشمل الإسكان المتميز، ذى الطابع الساحلى، و"سكن مصر"، وغيرهما، وسائر الخدمات الأخرى بالمدينة.





وقبل بدء تفقده لمشروعات الإسكان بالمدينة، شدد مدبولى، على ضرورة التنبيه على جميع العاملين بمواقع العمل فى جميع المشروعات بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، التى اتخذتها الدولة للتصدى لانتشار فيروس كورونا، مؤكدًا حرص الدولة على سلامة جميع المواطنين.

واستجاب رئيس الوزراء، لمطلب عدد من العمال فى مواقع مشروعات الإسكان والخدمات بمدينة المنصورة الجديدة، بالتقاط صورة تذكارية معهم، موجها لهم الشكر على جهودهم، ومشيدا بما يقومون به من أعمال متميزة، تظهر صورة حضارية للدولة المصرية العصرية.

وخلال جولته بالمدينة تفقد الدكتور مصطفى مدبولى والمرافقون عمارات "سكن مصر" لمتوسطى الدخل، وأشار الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أنها تتضمن تنفيذ 196 عمارة سكنية بإجمالى 4.704 وحدات سكنية، عبارة عن طابق أرضى و5 طوابق متكررة، وتتراوح المساحات من 115 حتى 118 مترا، مزودة بمصعد كهربائى، ويحتوى كل دور على 4 وحدات سكنية، وتبلغ نسبة التنفيذ 94%.

وأشار وزير الإسكان، إلى أن مشروع الإسكان المتميز، الذى يتم تنفيذه فى المدينة، تم مراعاة أن يتخذ الطابع الساحلى نظرا لطبيعة الموقع الجغرافى والسياحى الذى تتمتع به مدينة المنصورة الجديدة، ويتضمن تنفيذ 58 عمارة بإجمالى 1.392 وحدة سكنية عبارة عن أرضى و5 أدوار متكررة، ويحتوى كل دور على 4 وحدات، لافتا إلى أن معدلات تنفيذ المشروع تصل إلى 82%، مؤكدا أن مشروعات الإسكان بالمدينة تتضمن كذلك عمارات الإسكان الفاخر "جنة"، والذى يشمل تنفيذ 468 عمارة بإجمالى عدد وحدات 11.232 وحدة سكنية، عبارة عن أرضى و5 أدوار متكررة وتتراوح المساحات من 100 حتى 150 مترا، وتحتوى على مصعد كهربائى ويحتوى كل دور على 4 وحدات، وتبلغ نسبة الإنجاز بالمشروع 90%.

وخلال جولته، تفقد رئيس الوزراء ومرافقوه منطقة الخدمات، التى تشمل مدرسة المنصورة الجديدة للغات والمسجد والسوق، وتجول الدكتور مصطفى مدبولى فى أرجاء المدرسة، التى تضم 33 فصلا بمركز خدمات جنة وتقع فى المنطقة الثانية، وتضم مراحل "حضانة وابتدائى وإعدادى وثانوى"، كما أنه جار الانتهاء من تنفيذ مدرستين للتعليم الأساسى وتصل نسبة تنفيذهما إلى 92%، ومركز طبى وتبلغ معدلات تنفيذه 59 %، بالإضافة إلى 8 أسواق تجارية بنسبة تنفيذ تصل إلى 98%، كما أن معدلات تنفيذ مبنى جهاز المدينة تبلغ 64%، لافتا إلى أنه تم البدء كذلك فى تنفيذ مبنى الشرطة والإطفاء.

وأشاد رئيس الوزراء بمستوى التشطيبات الداخلية والخارجية بمختلف مشروعات الإسكان، كما أثنى على التصميمات الجيدة لجميع مناطق الخدمات بالمدينة، مؤكدا أنه عند اكتمال تنفيذ المشروعات الأخرى بالمدينة ستغير وجه المدينة بالكامل، وستكون مدينة مبهرة على ساحل البحر المتوسط.