عاجل.. السيسى يعلن تقديم مصر 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة

جدة - نرمين السيد - أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى، تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار فى قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك فى تنفيذ عملية إعادة الإعمار.





صرح بذلك السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية. جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس فى القمة الثلاثية بشأن تطورات الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية، والتى عقدت بعد ظهر اليوم بقصر الإليزيه فى باريس بمشاركة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، والملك عبد الله الثانى بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

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