صور.. صناع الخير تجرى 1.700 عملية شبكية بقرى حياة كريمة 

جدة - نرمين السيد - نجحت مؤسسة صناع الخير للتنمية، تحت إشراف ورعاية الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، فى إجراء 1.700 عملية شبكية لمرضى غير قادرين بقرى حياة كريمة فى 7 محافظات، ضمن مبادرة «طاقة نور» للكشف على أمراض العيون، خاصة أمراض الشبكية، وفى إطار جهود صناع الخير فى تنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى «حياة كريمة».





وأكد هانى عبد الفتاح، المدير التنفيذى لصناع الخير، أنّ المرضى الذين تم إجراء عمليات جراحات الشبكية لهم كان قد تم تشخيص احتياجهم لإجراء الجراحات فى قوافل مبادرة "طاقة نور" التى جابت قرى حياة كريمة بسبع محافظات هى أسيوط وسوهاج والأقصر وأسوان والبحيرة وقنا والدقهلية، ونظمت داخل هذه القرى 39 قافلة طبية متخصصة وقعت الكشف على قرابة 20 ألف مواطن من سكان هذه القرى والقرى المجاورة. وأشار عبد الفتاح إلى أن قوافل مبادرة "طاقة نور" داخل قرى حياة كريمة قدمت خدمات توقيع الكشف وتشخيص الاحتياج لإجراء عمليات جراحية بالمجان تماماً من خلال فريق من أمهر أطباء العيون فى مصر وبدعم من المحافظين وبحضور عدد منهم. وأوضح عبدالفتاح أنّ صناع الخير تشارك بفعالية فى تنفيذ مبادرة «حياة كريمة»، بتقديم الخدمات العلاجية ذات الجودة وبالمجان فى مجالات مكافحة العمى. يذكر أنّ قوافل مبادرة «طاقة نور»، تهدف للحد من أخطار أمراض الشبكية وأمراض العيون، وأنّ قوافل المبادرة تستهدف تقديم خدمات الكشف وإجراء عمليات جراحات العيون بالمجان تماما، ويتم تنفيذ القوافل مع الأخذ بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وفق توصيات وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية.

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