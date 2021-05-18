رئيس الوزراء: المنصورة الجديدة إحدى مدن الجيل الرابع

جدة - نرمين السيد - زار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، مدينة المنصورة الجديدة لمتابعة سير العمل بالمشروعات الجارى تنفيذها بالمدينة، ورافقه خلال الجولة كل من محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونيڨين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، والدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، وعدد من القيادات التنفيذية.





واستهل مدبولى، جولته فى مدينة المنصورة الجديدة، بالتأكيد أن مدينة المنصورة الجديدة، تعد إحدى مدن الجيل الرابع، التى اتجهت الدولة إلى إنشائها خلال المرحلة الحالية، لتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافى والاستراتيجى المهم الذى تتمتع به، نظرا لوقوعها على ساحل البحر المتوسط، مشيرا إلى أنه تم مراعاة أن تضم المدينة مشروعات متنوعة من الإسكان لتناسب شرائح الدخل، وذلك فى إطار سعى الدولة للارتقاء بمختلف المشروعات الخدمية والتنموية المقدمة للمواطنين.

وخلال الجولة، تفقد رئيس الوزراء ومرافقوه نموذجا لإحدى الفيلات التى يتم تنفيذها، وتجول فى أرجائها للتعرف على مستوى التشطيبات الداخلية والخارجية، مشيدا بما لمسه من مستوى عال فى تصميم الفيلات وجودة التنفيذ.

وأشار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أن مشروع إنشاء عدد من الفيلات يتضمن تنفيذ 1.149 فيلا تحتوى على فيلات مودرن وكلاسيك، وفيلات منفصلة ومتصلة وشبه متصلة بمتوسط مساحة تصل إلى 240 مترا للدور.

كما تفقد رئيس الوزراء، ومرافقوه أعمال مشروع كورنيش المدينة، وخلال تفقده قدم الدكتور عاصم الجزار شرحا حول الموقف التنفيذى للمشروع، أشار خلاله إلى أن المساحة الإجمالية لمدينة المنصورة الجديدة تصل إلى 7211.35 فدان، وتقع على ساحل البحر المتوسط بطول 15 كم، ولذلك فإن مشروع الكورنيش الذى يبلغ طوله 15 كم، يتم تنفيذه على عدة مراحل، تتضمن المرحلة الأولى منه تطوير 4.2 كم بعرض متوسط يتراوح من 45 إلى 90 مترا، ويضم الكورنيش ممشى، وكافتيريات، وبرجولات، ومقاعد، وحارة دراجات، وملاعب ، ومناطق للقراءة والإنترنت، ومناطق ألعاب للأطفال، ودورات المياه والمسطحات الخضراء، لافتا إلى أنه جارى الانتهاء من اللمسات الأخيرة بالمرحلة الأولى بالكورنيش بنسبة إنجاز تصل إلى 98%.