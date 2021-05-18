مساعد وزير الداخلية للسجون: تطعيم 5 آلاف سجين من كبار السن ضد فيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - قال اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون أن قطاع الخدمات الطبية بالسجون قام بتطعيم 5 آلاف من كبار السن وأصحاب الأمراض المذمنة، بالإضافة إلى 1.400 من الاطقم الطبية على مستوى السجون وجميع الضباط بجميع السجون.





ونظمت وزارة الداخلية اليوم جولة لتفقد لعدد من مراسلى القنوات ووكالات الأنباء الأجنبية ومنظمات حقوقية لتفقد حالة النزلاء بسجن الفيوم العمومى. وكان فى استقبال الزائرين اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون وعدد من قيادات الوزارة. وتنتهج وزارة الداخلية فلسفة عقابية حديثة عبر إعادة تأهيل النزلاء ودمجهم فى المجتمع عبر برامج تدريب وتأهيل على أيدى المتخصصين. وشهد قطاع السجون تطورا كبيرا فى كل أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية المقدمة للنزلاء، فضلا عن رعاية ذويهم خارج السجون وإعفاء أبنائهم من سداد المصروفات المدرسية. ويتم التوسع فى الزيارات الخارجية للمسجونين والاستجابة إلى نقل السجناء إلى مناطق قريبة من ذويهم والسماح بالتمتع بالانتقال لزيارة خارجية والسماح بالمشاركة فى المناسبات الدينية والوطنية للنزلاء مع ذويهم ، فضلا عن زيادة ساعات التريض داخل السجون والإفراج عن السجناء . واتخذت وزارة الداخلية كل التدابير اللازمة الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وفحص كل العاملين بالقطاع، وتوفير أجهزة مسح حرارى بكل السجون، وتدعيم السجون بأدوات تعقيم من إنتاج السجون وتوقيع الكشف الطبى على النزلاء الجدد وإجراء الفحص الدورى على الجميع فضلا عن استحداث منظومة جديدة لتلقى طلبات الزيارة لسجناء ورفع حالة الاستنفار القصوى بكل مستشفيات السجون.

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