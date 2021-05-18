تعيين خالد مصطفى أول وكيل دائم بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية

جدة - نرمين السيد - أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 987 لسنة 2021، بتعيين المهندس خالد مصطفى فى وظيفة الوكيل الدائم بالمستوى الوظيفى الممتاز بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.





وأوضح بيان صحفى، أن الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أكدت أهمية الاستعانة بالكفاءات والخبرات المتميزة، وهو ما يدعم كفاءة أداء العمل، مشيرة إلى أن الوكيل الدائم وفقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية يتولى الإشراف على وضع خطط وبرامج عمل الوزارة، ووضع خطط عمل تستهدف زيادة كفاءة العمل وترشيد الإنفاق، والإشراف على تطوير الخدمات التى تقدمها الوزارة وتحسين جودتها، بالإضافة إلى الإشراف على التقسيمات التنظيمية التى يصدر بها قرار من الوزير.

من جانبه أعرب المهندس خالد مصطفى، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن شكره وامتنانه لهذه الثقة الغالية بكونه أول من يتولى هذه المهمة فى تاريخ وزارة التخطيط، مؤكدًا أنه يتطلع للعمل مع كل الزملاء وشركاء العمل لتحقيق أفضل النتائج التى تدعم الرؤية الطموحة للوطن وتحقق التحسن الملموس والمستمر بهدف تحقيق جودة الحياة للمواطنين.

وأوضح مصطفى أن وظيفة الوكيل الدائم تتسق مع فلسفة الاستدامة خاصة فى حالة حدوث تغييرات فى بعض المسؤولين، مشيرًا إلى أن الغرض من الوظيفة هو تحقيق الاستقرار المؤسسى واستمرارية وكفاءة الأداء بالوزارة بما يضمن تحقيقها للأهداف والتكليفات الخاصة بها، حيث تشمل المسئوليات الإشراف على عدد من القطاعات والوحدات الداعمة، وترسيخ التميز المؤسسى وإدارة استراتيجية الوزارة.

ويمتلك خالد مصطفى خبرة عملية تمتد لأكثر من ثلاثين عامًا من الممارسة الناجحة فى العديد من القطاعات الرئيسية فى الحكومة، والخدمات المالية المصرفية وغير المصرفية، والاتصالات، والسيارات، ومواد البناء، وصناعة الدواء والمنتجات الاستهلاكية التى تغطى العديد من البلدان فى مصر والشرق الأوسط وشرق إفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية، كما شغل خالد مصطفى مهام قيادية لمختلف التخصصات مثل سلسلة التوريد، الموارد البشرية، الشئون الإدارية، تطوير الشركات، الحوكمة والتخطيط الاستراتيجي، وكذلك القيادة الاستراتيجية والحوكمة وتنمية رأس المال البشرى.