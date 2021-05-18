الرئيس السيسي يعلن تقديم 500 مليون دولار كمبادرة مصرية لإعادة إعمار غزة

قال السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن عن تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية اعادة الاعمار في قطاع غزة نتيجة الاحداث الاخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية اعادة الاعمار.
جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس السيسى في القمة الثلاثية بشأن تطورات الأوضاع في الاراضي الفلسطينية، والتي عقدت بعد ظهر اليوم بقصر الاليزيه في باريس بمشاركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.
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