تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: القيادة السياسية المصرية كانت ولا زالت خط الدفاع الأول عن القضية الفلسطينية

توجهت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بالشكر والاعتزاز للرئيس عبد الفتاح السيسي علي قيامه بتخصيص مبلغ 500 مليون دولار لإعادة الإعمار في الدولة الفلسطينية.
وقالت التنسيقية فى بيان "تابعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بكل فخر واعتزاز ما تبذله القيادة السياسية المصريه من جهود دبلوماسية وتحركات سياسية للوقوف بجانب الأشقاء الفلسطينيين في قضيتهم الوجودية وحقهم الطبيعي في دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية،
كما تتوجه التنسيقية بالشكر والاعتزاز للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي علي قيامه بتخصيص مبلغ 500مليون دولار لإعادة الإعمار في الدولة الفلسطينية".
وأضافت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين " ها هي مصر تثبت كل يوم عبر دعمها المطلق للقضية الفلسطينية بإنها الميزان الإقليمي الذي ينحاز للحق والعدل، وأن التنسيقية تدعو للمشاركة في دعم القيادة السياسية في هذه المبادرة لتكون التنمية في الأراضي الفلسطينة امتداد للتنمية في مصر، كما تؤكد بصدق قيادتها أن القضية الفلسطينية بالنسبة لمصر هي جزء من ثوابت أمنها القومي، وقضية إنسانية عادلة تتصدر أجندة السياسة الخارجية المصرية".
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