اتحاد الصناعات: تخصيص الرئيس السيسى 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة تأتي في إطار الدور التاريخي لمصر تجاه القضية الفلسطينية

أكد اتحاد الصناعات المصرية أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى بتخصيص 500 مليون دولار لإعادة إعمار قطاع غزة بعد الأحداث الأخيرة تأتي في إطار الدور التاريخي لمصر تجاه القضية الفلسطينية، والتي ترجمه الرئيس عبد الفتاح السيسي الى واقع وحقيقة.
وقال اتحاد الصناعات في بيان "يتابع اتحاد الصناعات المصرية، باعتزاز ما بادرت به جمهورية مصر العربية من مبادرة تنموية وجهود على الصعيد الدبلوماسي لدعم فلسطين، ويعلن عن استعداده لدعم هذه المبادرة بكل إمكانيات الاتحاد".
وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار فى قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك فى تنفيذ عملية إعادة الإعمار.
جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس فى القمة الثلاثية بشأن تطورات الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية، والتى عقدت بعد ظهر اليوم بقصر الإليزيه فى باريس بمشاركة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، والملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.
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