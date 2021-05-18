حزب مستقبل وطن يعلن تأييده لكافة جهود الرئيس السيسى لدعم الاشقاء في فلسطين

أعلن حزب مستقبل وطن عن تأييده لكافة جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى، لدعم الاشقاء في فلسطين.
وقال الحزب في بيان "كما يؤكد الحزب تأييده ودعمه لمبادرة السيد رئيس الجمهورية بتخصيص مبلغ 500 مليون دولار لصالح إعادة أعمار قطاع غزة ومشاركة الشركات المصرية المتخصصة في عملية إعادة الأعمار".
وأعرب الحزب عن فخره واعتزازه بما تقوم به القيادة المصرية في دعم القضية الفلسطينية والقضايا العربية بشكل عام، وأن الحزب سيضطلع بدوره بدعم الاشقاء الفلسطينيين في إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية".
وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار فى قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك فى تنفيذ عملية إعادة الإعمار.
جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس فى القمة الثلاثية بشأن تطورات الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية، والتى عقدت بعد ظهر اليوم بقصر الإليزيه فى باريس بمشاركة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، والملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.
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